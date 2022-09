Sulmi kibernetik, Vangjeli: Shqipëria është në luftë me Iranin

Pas sulmeve kibernetike në Shqipëri, ku fillimisht u godit portali qeveritar e-albania dhe sëfundmi i godit edhe sistemi TIMS, figura të ndryshme kanë reaguar lidhur me këto sulme.

Analisti, Lorenc Vangjeli, në studion e ABC LIVE, me Sibora Bitrin, është shprehur se Shqipëria momentalisht ndodhet në një luftë hibride me Iranin, për shkak të këtij sulmi kibernetik. Sipas tij Vangjelit, sulmi kibernetik është një alarm i rëndë dhe duhet të kuptohet rreziku i madh që i kanoset Shqipërisë.

“Shqipëria është në luftë. Është subjekt i një agresioni të shpallur një formë e re e luftës. Luftë hibride. Duhet kuptuar që lufta moderne, një nga tiparet e saj, nuk e ka domosdoshmërish me tanke e anije lufte apo balona. Shpesh një kompjuter i vetëm mund të jetë më i rrezikshëm se një ushtri. Nëse nuk e kemi kuptuar këtë të vërtetë. Është një kambanë alarmi, më të fortat që duhet të këmboi në veshët e të gjithëve. Po thuhet por nuk po dëgjohet.”

“Nuk është përmendur rastësisht shprehja agresion, apo luftë. Qoftë në fjalët e kryeministrit, i cili zyrtarisht por i pashpallur i një vendi në luftë. Një lloj janë përdorur këto shprehje edhe nga NATO, BE dhe SHBA” tha Vangjeli.

Vangjeli u shpreh mes të tjerash lëvizja minimale e Shqipërisë ishte që të mblidhte Këshillin e Sigurisë, por kjo gjë nuk ndodhi sipas tij. Ai shton se Shqipëria është me fat që është pjesë e NATO-s, aleancë e cila na mbron nga rreziqe shumë të mëdha.

“Kryeministri i Shqipërisë përballë një agresioni. Lufta hibride. Kjo është. Dezinformacion, përdor median sociale, mediat në përgjithësi, dhe ndërhyrje në shërbime që i janë të popullsisë. Kërkon të krijojë një humnerë për të krijuar kaos, trazira dhe destabilitet. Nuk ka nevojë të nisi me raketa. Dhe thonin a vijnë raketat dot në Tiranë? Jo, natyra e re e luftës është e tillë. Përtej sistemeve, ky është një argument dhe moment, qoftë edhe për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë. Është pjesa formale. Është momenti që ne shqiptarët që sillemi me moskokëçarje dhe jetojmë njëlloj sot si dje. Është akt patriotik që përballë një kërcënimi kaq të madh të ketë edhe një moment paqeje.”

“Jemi në luftë në formën më të ndyrë të luftës që mund të bëhet. Në luftën hibride. Irani ka edhe të tjerë aleatë në Tiranë që paguan dhe paguan shumë prej shumë vitesh. NË mënyra dhe forma të ndryshme arrin edhe tek publiku. Rreshtohen matanë llogores kundër këtij vendi. Lufta e tillë është. Është shpata që ndan të mirët dhe të ligët.

“Prej më shumë se 9 vjetësh, opozita e Iranit është këtu. Irani e ka këtë arsye. Shqipëria mbron dhe strehon opozitën e tyre. Irani ka zhvilluar veprimtari shumë të gjerë, informative dhe akte terroriste. Shqipëria ka bërë kundërpërgjigje diplomatike dhe ka pasur vëmendje të shtuar. Shqipëria i ka strehuar ata, por nuk është një vend plotësisht sovran, jemi në një obrell sigurie që edhe do japësh edhe do të marrësh.”

Shqipëria, vend i NATO-s me efekt të menjëhershëm ka ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Iranin të mërkurën (07.09). Këtë e bëri të ditur kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama në Tiranë. Ai e argumentoi këtë vendim të qeverisë shqiptare me “prova të pakundërshtueshme”, sipas të cilave pas sulmeve masive kibernetike më 15 korrik ndaj institucioneve shqiptare fshihet Irani.

Këto sulme kanë synuar që të paralizojnë institucionet shtetërore të Shqipërisë. Edhe SHBA konkludon se përgjegjës për sulmin kiberbetik ndaj Shqipërisë është Irani. Shtëpia e Bardhë në një reagim të saj e quan përgjegjës Teheranin për këtë sulm kibernetik kundër një aleati të NATO-s.