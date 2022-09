Sulmi kibernetik, DASH: Jemi krah për krah Shqipërisë për të forcuar mbrojtjen

Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të SHBA ka reaguar pas sulmit kibernetik ndaj Shqipërisë nga Irani pak ditë më parë.

Ned Price, në reagim, shprehet se DASH dënon me forcë këtë sulm, i cili pason sulmin kibernetik të Iranit të 15 korrikut, ndërsa shton se do të qëndrojnë në krah të Shqipërisë për të forcuar mbrojtjen.

“Dënojmë me forcë sulmin kibernetik të 9 shtatorit kundër aleates sonë në NATO, Shqipërisë, i cili pason sulmin kibernetik të Iranit të 15 korrikut. Ne do të vazhdojmë të punojmë krah për krah me Shqipërinë dhe aleatët e partnerët e tjerë, për të forcuar mbrojtjen kibernetike dhe për t’i bërë përgjegjës aktorët keqdashës”, shprehet Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të SHBA.