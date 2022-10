Sulmet masive ruse lënë miliona ukrainas pa energji elektrike

Rusia ka nisur sulme të reja ajrore “në shkallë të gjerë” ndaj ndërtesave të energjisë së Ukrainës, duke shkaktuar ndërprerje të rrymës në mbarë vendin, tha presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky.

Autoritetet ukrainase thanë se pothuajse 1.5 milion amvisëri në mbarë vendin kanë mbetur pa energji elektrike.

Por, Zelensky tha se shumica e raketave dhe dronëve të Rusisë po rrëzohen, duke ripërsëritur një deklaratë të ushtrisë ukrainase që thoshte se 18 nga 33 raketat e lëshuara nga ajri dhe deti janë rrëzuar më 22 tetor.

“Sigurisht, ne ende nuk kemi aftësi teknike për të parandaluar 100 për qind të gjitha sulmet ruse me raketa dhe dronë. Jam i sigurt që gradualisht ne do të arrijmë ta bëjmë këtë me ndihmën e partnerëve tanë”, tha Zelensky.

Gjatë dy javëve të fundit, Rusia ka intensifikuar sulmet ndaj stacioneve të energjisë së Ukrainës, sistemeve të furnizimeve me ujë dhe infrastrukturë tjetër kyçe.

Zelensky tha se autoritetet kanë arritur të rikthejnë furnizimet me rrymë në disa rajone, ku rryma u ndërpre për shkak të sulmeve.

“Caku kryesor i terroristëve është energjia”, tha ai.

Ndërkaq, në kryeqytetin ukrainas, Kiev, autoritetet kanë nisur reduktimet e energjisë, për shkak të krizës së shkaktuar nga sulmet ruse.

Zyrtarët ukrainas thanë se të paktën 40 për qind e sistemit elektrik të vendit është dëmtuar rëndë, qëkur Rusia ka intensifikuar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike.

Që nga 10 tetori, sipas Zelenskyt, 30 për qind e stacioneve të energjisë së Ukrainës janë shkatërruar nga sulmet ruse.