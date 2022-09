Sulmet kibernetike, Izraeli i gatshëm të ndihmojë Shqipërinë

Izraeli është i gatshëm t’i vijë në ndihmë Shqipërisë në mbrojtjen kibernetike.

Garancitë iu dhanë ministres Olta Xhacka, nga zv/ministri zëvendësministri i Jashtëm Idan Roll, gjatë një takimi në Berlin.

“Kam folur me ministren e jashtëm shqiptare Xhacka Olta në Shaping. Unë shpreha vlerësimin e Izraelit për vendimin e Shqipërisë për të ndërprerë marrëdhëniet e saj diplomatike me Iranin dhe ofrova të ndajmë njohuritë dhe përvojën tonë në mbrojtjen kibernetike. Ne do të vazhdojmë të forcojmë bashkëpunimin ndërmjet nesh”, tha Roll në Twitter.