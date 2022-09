Shefi i BE për politikë të jashtme dhe Siguri Josep Borell, ka bërë me dije se ka zhvilluar një bisedë me kryeministrinë Shqipërisë Edi Rama dhe se në qendër kanë qenë sulmet kibernetike.

Spoke to PM @ediramaal today about the recent cyber attacks that have struck Albania.

These threats to Albania’s integrity and security, and attempting to undermine democratic institutions and societies, are unacceptable.

EU will stand by #Albania in stepping up cyber defence.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 15, 2022