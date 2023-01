Sulm në Jerusalem, 7 të vrarë dhe shumë të plagosur

Shtatë persona u vranë dhe 10 u plagosën në një sulm me armë zjarri në sinagogë në periferi të Jerusalemit të premten, tha ministria e jashtme e Izraelit.

Policia izraelite e përshkroi atë si një “sulm terrorist” dhe tha se ndodhi në një sinagogë në Neve Ya’akov, e konsideruar nga izraelitët si një lagje brenda Jerusalemit, ndërsa palestinezët dhe shumica e komunitetit ndërkombëtar e konsideron të pushtuar tokën e aneksuar ilegalisht pas një 1967, Lufta e Lindjes së Mesme.

❗️ At least 7 people were killed and 10 others injured in a shooting in #Jerusalem

It is reported that an unidentified man entered a synagogue in the Neve Yaakov district in eastern Jerusalem while praying and shot people. The shooter has been eliminated.

📰 The Jerusalem Post pic.twitter.com/gstX04EMPe

