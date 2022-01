Sulm ndaj zyrave të BE-së në Bruksel (FOTO LAJM)

Zyrat e Bashkimit Evropian në Bruksel janë sulmuar nga protestuesit.

Ata kundërshtonin masat anti-COVID në Belgjikë.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Punë të Jashtme, Josep Borrell, e ka dënuar këtë akt dhune.

“Dënojmë fuqishëm shkatërrimin dhe dhunën e pakuptimtë në protestën e sotme në Bruksel duke përfshirë edhe zyrat e BE-së”, ka shkruar Borrell në Twitter./albeu.com/

Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.

Thanks to the women and men of the @federalepolitie @policefederale for their action. #Bruxelles pic.twitter.com/YWF9lv5xMx

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2022