Sulm me bombë në Turqi, plagosen 9 persona, mes tyre 8 policë

Një sulm me bombë ndodhi herët në mëngjes në Dijarbakir, në Turqinë juglindore, kur një mjet shpërthyes shpërtheu në një makinë teksa kalonte një autobus që transportonte oficerë policie.

Informacionet e para nga mediat turke raportojnë se nga shpërthimi janë plagosur 9 persona, nga të cilët 8 janë policë. Në këtë fazë nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin.

Sulmi vjen një muaj pas shpërthimit në qendër të Stambollit që shkaktoi vdekjen e tetë personave. Turqia fajësoi rebelët separatistë kurdë për sulmin, por as nuk mori përgjegjësinë.

Në të kundërt, si Partia e Punëtorëve të Kurdistanit (PKK) dhe Njësitë e Mbrojtjes së Popullit (YPG) mohuan çdo përfshirje.

Në veçanti, sipas CNN TURK, mëngjesin e sotëm në orën 05:10 është kryer një sulm me një automjet të montuar me eksploziv, ndërsa një automjet policie po kalonte në autostradën Dijarbakir-Mardin. Një makinë me mekanizëm bombë, e cila ishte e parkuar më parë në rrugë, shpërtheu teksa autobusi i policisë po kalonte pranë zonës ku ndodhet tregu i bagëtive në lagjen qendrore të Sur Çarıklı. Nëntë persona u plagosën, mes të cilëve tetë policë që hipnin në automjetin e policisë, i cili u përmbys gjatë sulmit. Pas sulmit, forcat e sigurisë dhe ekipet mjekësore u dërguan në zonë.

Ndërkohë që policia ka siguruar sigurinë e ambientit, të plagosurit janë dërguar me autoambulanca në spitale. Për sulmin filloi një hetim i gjerë.

Siç raporton agjencia “Anadolu”, në kuadër të hetimeve të kryera nga prokurori i emëruar janë ndaluar edhe 5 të dyshuar.