Sulm i përgjakshëm pranë Komisionit Evropian në Bruksel (video)

Katër persona janë plagosur në Bruksle, si pasojë e një sulmi me thikë që tronditi vendin këtë mbrëmje.

Mediet vendase raportopjnë se sulmi me thikë ndodhi në stacionin e metrosë, shumë pranë Komisionit Evropian në Bruksel.

#Update: Reports of at least 4 people wounded whom one of them in serious critical condition, after a stabbing attack in the Schuman metro station in #Brussels, #Belgium, causing mass panic before police arrested the suspect. 📹:@ezarkadoula pic.twitter.com/6ONAQ8PowN

