Sulm i armatosur në një dyqan në SHBA, një i vdekur dhe tre të plagosur (VIDEO)

Të paktën një person u vra dhe tre të tjerë u plagosën të hënën pas të shtënave me armë zjarri në një dyqan Walmart në Beavercreek, Ohio, një qytet me 46,000 banorë, raportoi rrjeti televiziv amerikan WHIO, ndërsa dëshmitarët thanë se një burrë hapi zjarr me një pushkë.

Tre të plagosurit po trajtohen në një spital aty pranë, tha një zëdhënës i spitalit.

BREAKING: Gunman opens fire on shoppers at a Walmart in Beavercreek, Ohio. Multiple people shot. pic.twitter.com/ltR6YJU4ga — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 21, 2023

Ndërtesa e Walmart u evakuua dhe, pas një kontrolli në ndërtesë, “nuk ka asnjë kërcënim aktiv në këtë moment”, tha policia, pa specifikuar një shifër viktimash.

“Isha duke bërë pazar për Ditën e Falënderimeve kur ky djalë kaloi pranë meje duke mbajtur një pushkë sulmi dhe filloi të bërtiste”, tha një grua në një video të postuar në mediat sociale.

🚨Gunman opens fire on shoppers inside a Walmart atleast 3 people have been shot, Beavercreek, Ohio pic.twitter.com/3OaV9B1Wfw — Sociat USA 🇺🇸 (@SociatUSA) November 21, 2023

Ajo shtoi se nuk di nëse ka të vdekur apo të lënduar.

“Unë vrapova, ai qëlloi rreth 10 herë. Unë jam me fat që jam gjallë,” tha ajo me lot në sy.

Dëshmitarë të tjerë okularë e përshkruan sulmuesin në rrjetet sociale, duke thënë se ai ishte “një burrë i gjatë, i ri, i bardhë” që mbante një çantë ushtarake.

“Jemi të shokuar nga ajo që ndodhi në dyqanin tonë në Beavercreek, Ohio. Mbetet një situatë e vazhdueshme dhe ne po punojmë ngushtë me policinë”, tha Walmart në një deklaratë.

Policia tha se do të japë më shumë informacion kur të bëhet i disponueshëm./albeu.com