Suedia “thyen rezistencën”, furnizon me raketa Ukrainën

Suedia do të dërgojë armë shtesë për forcat e Kievit, në një paketë të re me vlerë 1 miliard korona (81 milion £; 102 milion dollarë), duke përfshirë raketa kundër anijeve bregdetare ruse. Raketat Robot 17 të prodhimit suedez, plus 5,000 lëshues antitank dhe pushkë sulmi AG 90 vijnë në krye të armëve të dërguara tashmë nga Suedia.

Danimarka tashmë ka dërguar raketa anti-anije Harpoon në Ukrainë, e cila po forcon mbrojtjen e Odesës, një port jetik. Rusia pushtoi portin e Mariupolit – tashmë i rrënuar – pas muajsh luftimesh të ashpra, raporton BBC.

Pushtimi i Rusisë e shtyu Suedinë të thyente një politikë neutraliteti që daton prej dekadash, pasi më parë nuk iu dërgonte armë kombeve në luftë. Muajin e kaluar Suedia dhe Finlanda fqinje vendosën t’i bashkohen NATO-s, një moment vendimtar në qëndrimin mbrojtës të vendeve nordike.