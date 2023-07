Stuhi të frikshme në Milano gjatë natës, rrufe dhe erëra të forta (VIDEO)

Një stuhi shumë e dhunshme, e shoqëruar me shkarkime të vazhdueshme rrufesh dhe erëra të forta, të ngjashme me shpërthimet, goditi MilanOn dhe një pjesë të mirë të Brianzës dhe zonën veriore të Lombardisë rreth orës 4 të mëngjesit. Një fenomen i shoqëruar në disa zona edhe me stuhi breshëri.

Reshjet e shiut në qytet kanë qenë të shkurtra por shumë intensive dhe parashikimet tregojnë mundësi për reshje të reja.

Stuhia “shkaktoi dëme serioze edhe në rrjetin tonë elektrik”, raporton ATM, kompania milaneze e transportit, e cila sqaron se “disa pjesë të qytetit dhe disa depo janë pa energji elektrike, ndërsa pemët e rëna dhe mbeturinat në rrugë bllokojnë rrugët normale të linjave”.

Thirrje të shumta në Brigadën e Zjarrfikësve, por është shumë herët për një vlerësim të dëmit.

Nga ana tjetër, jugu i Italisë po “digjet” nga temperaturat e larta. Megjithatë, siç është raportuar në ditët në vijim temperaturat do të ulen disi duke e bërë motin më të freskët./albeu.com