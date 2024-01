Studimi: Fëmijët e marrin sensin e humorit nga prindërit

Bebet që në muajin e gjashtë mësojnë të qeshin, ndërsa sensin e humorit e marrin nga prindërit, respektivisht qeshin me gjërat e njëjta, të cilave u qeshin nëna dhe babai, ka treguar një hulumtim i kryer së fundi

Shkencëtarët kanë konstatuar që fëmijët në moshën prej gjashtë muajsh deri një vit, duke vrojtuar reagimet e prindërve, mësojnë se çka është me të vërtetë qesharake.

Së pari fëmijëve dhe prindërve u kanë treguar librin me fotografi dhe topin e kuq, dhe pastaj me libër i kanë qëlluar hulumtuesit dhe topat i kanë vënë në hundë.

Njëri grup i prindërve kanë qeshur me këtë, ndërsa grupi tjetër ka vëzhguar ngjarjet pa reaguar. Është konstatuar që foshnjat më të mëdha se gjashtë muaj para se të reagojnë së pari me kujdes vëzhgojnë shprehjen e fytyrës së prindërve, derisa fëmijët deri gjashtë muaj ndodhitë absurde i shikojnë me çudi pavarësisht reagimit të prindërit.