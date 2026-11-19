Pas vendimit të 11 profesorëve për ta hequr nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë në Tiranë, studentja e Mjekësisë Klea Veli ka reaguar publikisht.
Ajo e konsideron këtë vendim të paligjshëm dhe shkelje të të drejtave të saj, duke vënë në dukje se nuk është njoftuar paraprakisht dhe as nuk i është dhënë mundësia të shprehej përpara marrjes së vendimit.
Të lidhura
None found
Veli nënvizon në reagimin e saj se kjo nuk ka të bëjë thjesht me mandatin e saj si përfaqësuese e studentëve; vendimi cënon drejtpërdrejt vullnetin e 513 studentëve dhe specializantëve që e mbështetën me votë dhe e renditën në vend të parë në zgjedhjet për Senatin Akademik.
Studentja ngre shqetësimin se në historinë e Senateve Akademike të Universitetit të Mjekësisë nuk ka pasur kurrë më parë një tentativë për të larguar një përfaqësuese të zgjedhur të studentëve; kjo është hera e parë që ndodh.
Sipas saj, procedura e ndjekur për këtë vendim ngre dyshime serioze për transparencën dhe garantimin e të drejtave të përfaqësuesve studentorë.
Ajo ngre edhe pyetjen nëse largimi i atyre që kërkojnë llogari dhe mbrojnë interesat e studentëve përbën një përpjekje për t’u mbyllur gojën zërave kritikë brenda universitetit.
Duke kritikuar ashpër mungesën e transparencës, Veli thekson se një institucion akademik duhet të mbështetet te ligji, llogaridhënia dhe vullneti i studentëve, jo te interesat personale.
Studentja shton se, edhe pse u mor ky vendim, ajo nuk do të heqë dorë nga përpjekjet për mbrojtjen e të drejtave të studentëve dhe nga kërkesa për transparencë.
“Një mandat mund të kontestohet, por zëri dhe besimi i studentëve nuk mund të fshihen me një votim”, përfundon Klea Veli.