Strategjia që po përdorin ukrainasit për të zbuluar të infiltruarit rusë

Tensioni diplomatik dhe ushtarak midis Rusisë dhe Ukrainës po bën që shumë banorë të të dy vendeve të mbrojnë interesat e kombeve të tyre.

Për këtë arsye, guerilët ukrainas, me një fluks shumë më të vogël se ushtria e udhëhequr nga Vladimir Putin, po lartësojnë teknikat për të zbuluar infiltruesit rusë që kamuflohen, shkruan albeu.com.

Në mënyrë të ngjashme, ky grup infiltruesish zbarkon në vend nëpërmjet parashutave ushtarake ose janë banorë rusë që jetojnë në tokën ukrainase.

Për më tepër, vendi është në një klimë dyshimi të vazhdueshëm, pasi objektivi i tyre është kërkimi infiltruesve me origjinë ruse, të cilët janë dërguar ose kanë lidhje me Kremlinin, objektivi i të cilëve është lehtësimi dhe hapja e rrugës për trupat ruse. Sipas burimeve të pushtetit vendor, në fakt, pak ditë më parë, trupat e tre burrave të veshur me shenja ukrainase u gjetën të vdekur pasi zbuluan se ishin rusë , sipas agjencisë AFP.

“Palyanytsa”, fjala që asnjë rus nuk e shqipton saktë

Ukrainasit filluan të përdorin një teknikë për të gjetur këto “sabotime” të Putinit, duke shqiptuar një fjalë ukrainase “palyanytsa”, e cila korrespondon me një bukë tradicionale të vendit. Sidoqoftë, asnjë rus nuk mund ta shqiptojë saktë këtë fjalë, pasi në gjuhën e tyre “palyanytsa” do të thotë luleshtrydhe . Po kështu, kjo teknikë për identifikimin e të infiltruarve është faktuar edhe në konflikte të tjera, si në konfrontimin e fundit mes dy vendeve në vitin 2014.

Gjithashtu, ka metoda të tjera për të gjetur ushtarët rus të Putin. Për shembull, Pasha, një shofer taksie nga Kievi, thotë se sa herë që merr pasagjerë, fillon të këndojë një hit ukrainas “Oleinïi, Oleinïi”. Në rast se njerëzit nuk ndjekin ritmin e kësaj kënge, mund të jetë një tregues i qartë se ata janë militantë pro-rusë.” Filloj dhe pres të shoh nëse të tjerët mund të vazhdojnë ,” thotë shoferi.

Megjithatë, popullsia është përgjegjëse për t’u marrë me këta të infiltruar rusë, pasi me kalimin e ditëve civilët ukrainas e dinë ku ta gjejnë ata. /albeu.com/