Stoltenberg: Vendi i merituar i Ukrainës është në NATO

Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka thënë se vendi i merituar i Ukrainës është në organizatë.

Duke folur së bashku me Presidentin Volodymyr Zelensky në Kiev, Jens Stoltenberg tha: “Më lejoni të jem i qartë se vendi i merituar i Ukrainës është në familjen euroatlantike. Vendi i merituar i Ukrainës është në NATO. Dhe me kalimin e kohës, mbështetja jonë do t’ju ndihmojë ta bëni këtë të mundur.”

Ai premtoi mbështetje të vazhdueshme ushtarake për Ukrainën, duke thënë se, deri më tani, aleatët e NATO-s kanë trajnuar dhjetëra mijëra trupa ukrainase dhe kanë ofruar vetëm 65 miliardë euro ndihmë ushtarake.

“NATO qëndron me ju sot, nesër dhe për aq kohë sa duhet”, tha Stoltenberg, përpara se të ftonte Zelensky në samitin e NATO-s në Vilnius në korrik. /albeu.com