Stërvitjet rreth Tajvanit, SHBA i kërkon Kinës të tregojë vetëpërmbajtje

Kina ka kryer për të dytëb ditë, stërvitjeve detare rreth Tajvanit, ndërsa tensionet vazhdojnë të rriten pas vizitës së Presidentit Tsai Ing-wen në SHBA javën e kaluar.

Stërvitjet, të cilat Pekini i ka quajtur një “paralajmërim të ashpër” për Taipei, kanë përdorur forcat detare dhe ajrore për të simuluar rrethimin e ishullit.

Tajvani tha se dhjetëra avionë kinezë fluturuan rreth ishullit të dielën, ndërsa nëntë anije u vunë re gjithashtu.

Operacioni, i quajtur “Shpata e Përbashkët” nga Pekini, do të vazhdojë deri të hënën.

Zyrtarët tajvanezë janë tërbuar nga operacioni dhe të shtunën zyrtarët e mbrojtjes në Taipei akuzuan Pekinin se përdor vizitën e Tsai, ku ajo u takua me kryetarin e Dhomës së SHBA-së, Kevin McCarthy – si një “arsyetim për të kryer stërvitje ushtarake, të cilat kanë dëmtuar seriozisht paqen dhe stabilitetin dhe sigurinë në rajon”.

Të shtunën, një nga anijet e Kinës qëlloi një plumb nga kuverta e saj ndërsa lundronte pranë ishullit Pingtan, pika më e afërt e Kinës me Tajvanin, njoftoi agjencia e lajmeve Reuters.

Pamjet e tjera treguan një anije luftarake tajvaneze, Di Hua, që shoqëronte anijen e Rojës Bregdetare në atë që oficeri i Rojës Bregdetare e quan një “ngërç” me anijen kineze.

Ndërsa stërvitjet kineze përfunduan në perëndim të diellit të shtunën në mbrëmje, zyrtarët e mbrojtjes në Taipei i thanë Reuters se fluturimet e avionëve luftarakë filluan përsëri herët në mëngjes të dielën.

Të dielën, ministria e mbrojtjes e Tajvanit tha se 71 avionë ushtarakë kinezë dhe nëntë anije kaluan vijën mesatare të ngushticës së Tajvanit në 24 orët e mëparshme.

Linja është një vijë ndarëse jozyrtare midis territorit kinez dhe tajvanez.

Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit i kanë kërkuar Kinës që të mos reagojë tepër ndaj një takimi, i cili u zhvillua në Kaliforni dhe kanë bërë thirrje për “përmbajtje dhe asnjë ndryshim të status quo-së”.

Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se SHBA po “monitoronte nga afër veprimet e Pekinit” dhe këmbënguli se SHBA kishte “burime dhe aftësi të mjaftueshme në rajon për të siguruar paqen dhe stabilitetin dhe për të përmbushur angazhimet tona të sigurisë kombëtare”.

SHBA ndërpreu marrëdhëniet diplomatike me Taipein në favor të Pekinit në 1979, por është e detyruar me ligj t’i sigurojë Tajvanit mjetet për t’u mbrojtur.

Media shtetërore kineze tha se stërvitjet ushtarake, të cilat do të zgjasin deri të hënën, do të “organizojnë njëkohësisht patrulla dhe përparime rreth ishullit të Tajvanit, duke formuar një rrethim të gjithanshëm dhe qëndrim parandalues”.

Ai shtoi se “artileri raketore me rreze të gjatë, shkatërrues detar, anije raketore, luftëtarë të forcave ajrore, bombardues, bllokues dhe furnizues me karburant” ishin vendosur të gjitha nga ushtria e Kinës.

Statusi i Tajvanit ka qenë i paqartë që nga viti 1949, kur Lufta Civile Kineze u kthye në favor të Partisë Komuniste Kineze dhe qeveria e vjetër qeverisëse e vendit u detyrua të tërhiqej në ishull.

Tajvani që atëherë e ka konsideruar veten një shtet sovran, me kushtetutën dhe udhëheqësit e vet, por Kina e sheh atë si një provincë të shkëputur që përfundimisht do të vihet nën kontrollin e Pekinit, me forcë nëse është e nevojshme.

Presidenti i Kinës Xi Jinping ka thënë se “ribashkimi” me Tajvanin “duhet të përmbushet”./albeu.com