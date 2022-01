Stërvitje në mëngjes apo në mbrëmje? Ja çfarë ju këshillojnë ekspertët!

Pavarësisht se zakonisht nuk kemi kohë për të ushtruar në mëngjes, këshilla e ekspertëve është të bëjmë një stërvitje të lehtë ose disa ushtrime të lehta në këtë kohë të ditës.

Stërvitja në mëngjes është ajo që çdo ekspert do t’ju rekomandojë, sepse metabolizmi është më i shpejtë atëherë.

Duke supozuar se shkoni në shtrat në kohë dhe flini për rreth shtatë deri në tetë orë, trupi juaj do të pushojë dhe do të jetë plot energji në mëngjes. Gjëja e parë që duhet të bëni pas një ore zgjimi është të hani një mëngjes të shëndetshëm dhe cilësor, por me masë, do të filloni metabolizmin dhe do t’i jepni trupit tuaj edhe më shumë forcë për stërvitjen në mëngjes, shkruan albeu.com.

Në mëngjes, trupi ynë është më i ngurtë dhe madje 20% më pak fleksibël sesa gjatë ditës, sepse pas gjumit, tendinat dhe muskujt tanë janë të ftohtë dhe të pa ngrohur. Për këtë arsye, nëse ushtroheni në mëngjes, duhet të kujdeseni që të ngroheni pak më gjatë për të shmangur lëndimet.

Nëse keni kohë, do të ishte mirë të bëni një stërvitje cilësore, nëse ende nuk mundeni, bëni disa squats, disa ulje dhe disa shtytje femrash pas streçimit. Do të filloni metabolizmin dhe energjinë tuaj.

Në mbrëmje muskujt ngrohen, por organizmi nuk është gati për punë të vështirë dhe intensive, por për stërvitje forcash. Keni pasur një drekë të mirë dhe pushoni pas saj, pastaj përfitoni nga përfitimet që ju jep trupi juaj. Zgjidhni një shëtitje para se të flini, sepse do t’ju ndihmojë të flini më lehtë dhe të keni një gjumë më cilësor. /albeu.com/