Spiropali në listën e të shumëkërkuarve, reagon ministrja: Qesharake!

Ditën e sotme u publikua lista e personave të dyshuar për aktivitete kriminale, e ashtuquajtura lista MEMEX.

Këto të dhëna u publikuan nga hakerat iranianë dhe në mesin e personave të dyshuar për aktivitete kriminale, është edhe Elisa Spiropali.

Pas publikimit, ka reaguar ministrja, e cila hedh poshtë gjithçka është nxjerrë në media në lidhje me të.

S’ka më jo turp, po as një minimum sensi logjik të kanaleve e të portaleve në raport me publikun, se për ndonjë ndjenjë minimale patriotizmi as bëhet fjalë! Hakerat e një vendi armiqësor me Shqipërinë postojnë lista me emra pa lidhje dhe këtu hidhen gjylet e akuzave absurde!

Thotë Saliu lista Memex, vu portalet lista Memex. Përgënjeshtroi Policia nuk është lista Memex, por lajmet e portaleve mbetën.

Shkurt, e hodhën ata një gur në lumë dhe tani o burra të gjejmë ç’lidhje ka Elisa, Niko, Mimi e të tjerë apo edhe disa gazetarë në listën e të dyshuarve të Policisë! Kanë vetëm një lidhje: Lidhjen mes keqdashësisë së atyre që e hedhin gurin dhe ligësisë së atyre që gjoja s’e nxjerrin dot! Qesharake!