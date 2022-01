Spartak Ngjela “hap kartat”: Ka konflikt ruso-amerikan në Tiranë, e dini ju?

Avokati Spartak Ngjela komentoi mbrëmjen e djeshme deklaratën e zv/ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën Jugore dhe Qendrore, Gabriel Escobar.

Sipas Ngjelës reagimi i fortë i Shteteve të Bashkuara tregon se në Tiranë kemi një përplasje Ruso-Amerikane.

Kujtojmë se Escobar dënoi dhunën e fundjavës së kaluar në Partinë Demokratike të Shqipërisë, sipas tij të organizuar nga Sali Berisha.

“Derisa hynë politika amerikane, ka ndërhyrje të huaja. Naivë jemi ne? Ka ndërhyrje të huaja. I ke parë ku ka ndërhyrë Rusia te ato shtetet e tjera? Nuk e di nëse ka ndërhyrë këtu, por skema është e njëjtë. Nëse ato që u ngjitën nëpër shkallë dhe t’i kapnin do i vrisnin. Derisa flet politika amerikane nuk ka lidhje aq shumë me Shqipërinë. Ka një konflikt të madh ruso-amerikan në Tiranë, e dini ju? Konflikti është i vërtetuar. E ka përmendur politika amerikane disa herë. Ky është fakt. Të shikojmë si do të precipitojnë ngjarjet” deklaroi ai./albeu.com/