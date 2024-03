Spanjë/ Mbollën kanabis në shtëpi, arrestohen dy shqiptarë

Agjentët spanjollë të Gardës Civile kanë arrestuar dy shqiptarë pasi mbollën një plantacion marijuane brenda një shtëpie në Alicante të Mallades në Tarbena. Më pas autoriteti gjyqësor vendosi lirimin e tyre me tërheqjen e pasaportës dhe detyrimin për t’u paraqitur në gjykatë. Siç raportojnë mediat spanjolle hetimet ndaj tyre kanë filluar dhjetorin e kaluar, kur Benemerita mori informacione në lidhje me ekzistencën e mundshme të një plantacioni marijuane në një shtëpi.

Më pas agjentët filluan operacionin “Magenta” e cila përfundoi me ç’montimin e plantacionit brenda në shtëpi dhe arrestimin e dy shqiptarëve. Agjentët vunë re se shëtpia ishte e pajisur me masa të përparuara sigurie, si kamera survejimi, sisteme alarmi, sensorë lëvizjeje, qen roje të klasifikuar si “potencialisht të rrezikshëm” dhe sistemepikash aksesi të automjeteve mbikqyrëse. Në një fazë të mëvonshme, hetuesi nisën përpjekjet për identifikimin e banorëve në këtë shtëpi, për të cilat u kryen vëzhgime të shumta.

Si pasojë, ata kanë identifikuar dy 48-vjeçarë me kombësi shqiptare. Të dyshuarit nuk rezultonin të punësuar diku dhe shfaqnin të pazakontë duke qëndruar për periudha të gjata brenda shtëpisë. Pasi u konfirmua ekzistenca e plantacionit të marijuanës, më 9 shkurt agjentët e Callosa de Ensarria Post kryen një kontroll në shtëpi. Gjatë aksionit u zbuluan 3 dhoma që mundësonin prodhimin e marijuanës përmes kultivimit hidroponik. U sekuestruan 1600 bimë marijuanë, së bashku me 3.8 kilogramë të së njëjtës substancë të paketuar në vakuum, si dhe efekte të shumta që lidhen me kultivimin, pajisje celularë dhe dokumentacion me interes për hetimin.

Gjatë kontrollit, të dy të dyshuarit u arrestuan dhe u akuzuan për krime kundër shëndetit publik për prodhimin dhe kultivimin e marijuanës, si dhe mashtrim me energjinë elektrike , që vlerësohet në një humbje ekonomike prej rreth 35,000 euro për një kompani elektrike.

Të arrestuarit, së bashku me efektet e sekuestruara, janë vënë në dispozicion të Gjykatës së Gardës Villajoyosa, e cila ka dekretuar lirimin e të dyve me heqjen e pasaportës dhe detyrimin për t’u paraqitur në gjykatë kur kërkohet.

Plantacionet e këtij lloji të marijuanës në zona të izoluara jo vetëm që përfaqësojnë një kosto të lartë për konsumatorët, por edhe rrisin rrezikun e zjarreve në zonat pyjore . Kjo pasi, për të bërë lidhje të paligjshme elektrike, kriminelët çaktivizojnë të gjitha sistemet e sigurisë të rrjetit elektrik të prekur.

Gjithashtu, autoriteti kompetent është njoftuar për posedimin e një kafshe potencialisht të rrezikshme , e cila është hequr dhe dërguar në një strehë për kafshë në zonë.