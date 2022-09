“SPAK po bën shumë të rëndësishme”, Kraja: Do të japim rezultate

Kreu i Strukturës së Posaçme, Arben Kraja ka premtuar më shumë rezultate nga institucioni që ai drejton, ndërkohë që vendi ka nisur rrugën e anëtarësimit pas çeljes së negociatave.

Në prezantimin e projektit të Bashkimit Europian EU4LEA, për Zbatimin e Ligjit në Shqipëri, Kraja kërkoi ndihmën e BE dhe u zotua se do të jenë bashkëpunues për të përmbushur objektivat që duhen arritur.

Ndër të tjera, kreu i SPAK theksoi se situata e kriminalitetit në vend kërkon reagim të fuqishëm. Ai tha se ka shumë hetime të rëndësishme në vijim.

“Secili nga institucionet ka detyrat e veta. Edhe ato të zbatimit të ligjit kanë një rol të rëndësishëm. Duke përfshirë edhe situatën e kriminalitetit që kërkon reagim të fuqishëm mendoj se projekti është në kohën e duhur për të realizuar këto objektiva.

SPAK është konsoliduar formalisht si strukturë. Hetuesit e BKH janë marrë të gjithë në punë. Situata është që të gjithë janë tepër aktivë. Kemi shumë hetime të rëndësishme në vijim dhe në këtë sens është momenti që të ecim përpara. Niveli që ne kemi arritur mendoj se ka ardhur me rritje në mënyrë të vazhdueshme.

Kemi 20 skuadra të përbashkëta hetimore. Ne po mundohemi dhe jemi seriozë për të shkuar deri në fund. Punojmë ngushtë me Europol.

Projekti do të jetë ndihmë për ne. Jemi seriozë në punën që bëjmë. Do të hetojmë në mënyrë objektive të gjitha rastet që kemi dhe do të japim rezultate.

Dua t’i garantoj drejtuesit e projektit që do të jenë bashkëpunues në arritjen e objektivave që ka projekti. Do të jemi partnerë seriozë dhe kemi nevojë të na ndihmoni. Do të kemi më shumë rezultate”, deklaroi Kraja.