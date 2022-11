SPAK lëshon urdhërarrest për “Rrumin” e Shijakut, akuzohet për tjetërsim pronash

GJKKO ka firmosur një urdhër arresti nga SPAK për Aleksandër Lahon, i njohur si Rrumi i Shijakut.

Akuza ndaj tij është për korrupsion dhe falsifikim lidhur me tjetërsimin e pronave në Gjirin e Lalzit.

Rrumi i shpallur në kërkim nga policia e Durrësit për heqje te paligjshme të lirisë pas dëshmisë se vëllezërve Beqiraj.

Vëllezërit Beqiraj rrëfyen para hetuesve disa plane për vrasjen me pagesë të shtetasit Aleksandër Laho, i njohur si Rrumi i Shijakut.

“Rrumi” ka mbetur i plagosur më 2 nëntor 2019, pas atentatit që iu bë prokurorit të Durrësit Arjan Ndojtek mbikalimi i Shkozetit. Ai po udhëtonte me mjetin e tij në drejtim të Tiranës kur u qëllua me breshëri kallashnikovi nga autorë të paidentifikuar. Nga të shtënat u plagos vetë ai, shoferi i tij dhe një person me precedentë penale që ndodhej në mjet, Aleksandër Laho i njohur Landi Muharremi ose “Rrumi”. Makina e autorëve u gjet e braktisur në një fshat të Ishmit./