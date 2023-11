SPAK kërkon në “qiell”, Hoxha: “Çunat” e Londrës dhe Dubait janë në Moldavi për të ndjekur kombëtaren

Gazetari investigativ, Artan Hoxha, i cili ka shkuar në Moldavi për të ndjekur sfidën mes moldavëve dhe kombëtares së Shqipërisë ka zbuluar detaje mbi personat “VIP” të kërkuar nga drejtësia shqiptare që kanë shkuar të shohin ndeshjen.

Duke folur në emisionin “Të Paekspozuarit”, Hoxha ka theksuar se mes qindra tifozëve shqiptarë që kanë ardhur nga të gjitha anët, ka edhe “çunat nga Dubai”, apo “çunat e Londrës”, siç thirren figura të krimit që kanë gjetur qëndrimin në këto vende për të mos u përballur me drejtësinë shqiptare.

Artan Hoxha: Nuk mendoja se do të vinin kaq shumë dhe një pjesë e madhe kanë ardhur nga vendet e BE-së, edhe shqiptarë që nuk kanë bileta. Deri tani është konfirmuar se do të jenë 700 shqiptarë në stadiumin me 10 mijë vende dhe janë biletat që ka patur Federata Shqiptare, por besoj se do të ketë më shumë se kaq. Mënyra se si skuadra jonë ka ardhur deri këtu, formacioni që dihet me të cilin do të luajmë nesër, situata duket optimiste. Por Moldavia nuk ka asnjë humbje përveç në Tiranë, me Shqipërinë. Moldavia nuk ka qenë kurrë në këtë pozitë kualifikimi. Nëse fiton me Shqipërinë i duhet vetëm një barazim në ndeshjen me Çekinë. Por në qytetin Kishinjev unë nuk shikoj asnjë shenjë optimizmi, siç e përjetojmë ne në Shqipëri. Më të dukshëm janë shqiptarët që kanë ardhur nga Shqipëria dhe nga vendet e BE-së. Madje, kam parë në qarkullim edhe çuna që kanë ardhur nga Dubai dhe nga ata të Londrës. Nuk vjen vetëm Rama.