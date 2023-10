Sot seancë plenare, çfarë pritet të ndodhë në Kuvend

Sot në orën 10:00 Kuvendi mbidhet në seancë plenarë. Seanca pritet të nisë me miratimin e procesveralit të seancës së ditës së hënë, dhe më pas miratimin e projektligjit për disa shetsa dhe ndryshime në ligjin për asistencën sociale.

Gjithashtu pritet të miratohen një sërë projektligjen, për ratifikime marrëveshjesh.

Në seancë do të ketë dhe diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 2.1 0.2023.

2. Njoftime.

3. Projektligj “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 57/2019 “Per asistencen sociale ne Republiken e Shqiperise””.

4. Projektligj “Per ratifikimin e marreveshjes se huas, ndermjet Republikes se Shqiperise dhe Bankes Nderkombetare per Rindertim dhe Zhvillim, per projektin “Ndertimi i urave te qendrueshme, duke perdorur qasjen e program it me shume faza'”‘.

5. Projektligj “Per ratifikimin e marreveshjes ndryshuese, me shkembim letrash, te marreveshjes se financimit, ndermjet Republikes se Shqiperise dhe Komisionit te Bashkimit Evropian, ne lidhje me Programin Vjetor Kombetar per Shqiperine per vitin 2020, ne kuader te Instrumentit te Asistences se Paraanetaresimit (IPA II), ratifikuar me ligjin nr. 3/2022”.

6. Projektvendim “Per nje ndryshim ne vendimin nr. 34/2022 “Per ngritjen e Nenkomisionit per Zhvillim te Qendrueshem, ne perbetje te Komisionit te Perhershem Parlamentar per Ekonomine dhe Financat””.

7. Projektvendim “Per disa ndryshime ne vendimin nr. 66/2021 “Per zgjedhjen e Byrose dhe perberjen e Sekretariateve te Kuvendit”, i ndryshuar”.

8. Projektvendim “Per ngritjen e Komisionit Hetimor te Kuvendit per Trajtimin e te Dhenave Personate ne Bazat e te Dhenave Shteterore”.

9. Projektvendim “Per ngritjen e Komisionit Hetimor te Kuvendit per Kontratat Publike ne Sektorin e Shendetesise” .

10. Diskutime per çeshtje jashte rendit te dites.

Ngarkohen Sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te dites te seances plenare, njoftimin e anetareve te Kuvendit me ane te mjeteve te komunikimit elektronik si dhe pergatitjen e dokumentacionit parlamentar qe dote shqyrtohet.

Ky urdher hyn ne fuqi menjehere.