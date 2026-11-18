Shqyrtimi në parim i projektbuxhetit për vitin 2027 dhe i paketës fiskale, do të jetë në qendër të seancës së sotme plenare të Kuvendit të Shqipërisë.
Pas kalimit në komisionet parlamentare, projektligjet pritet të diskutohen për herë të parë në sallën e Kuvendit, ku do t’i nënshtrohen edhe votimit në parim.
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Punimet pritet të shoqërohen me tension politik, ndërsa opozita do të ketë më pak deputetë të pranishëm. Nga pjesëmarrja në Kuvend janë përjashtuar aktualisht 13 deputetë të Partisë Demokratike, përfshirë Gazment Bardhin, kryetar i grupit parlamentar, dhe Flamur Nokën, sekretar i përgjithshëm i partisë.
Demokratët do të zhvillojnë një mbledhje të grupit parlamentar për të vendosur qëndrimin që do të mbajnë dhe hapat e mëtejshëm të aksionit të tyre në parlament.
Krahas projektbuxhetit 2027, axhenda përmban nismat e paketës fiskale për ndryshimin e legjislacionit mbi tatimin mbi të ardhurat, tatimin mbi vlerën e shtuar, procedurat tatimore, taksat kombëtare dhe akcizat.
Çështjet që do të trajtohen në seancën plenare janë renditur si më poshtë:
1. Procesverbali i seancës plenare të datës 29.10.2026 do të paraqitet për miratim.
2. Do të vijojnë njoftimet.
3. Do të shqyrtohet projektligji që parashikon shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 29/2023, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar.
4. Në shqyrtim do të jetë projektligji për ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
5. Deputetët do të trajtojnë projektligjin për shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
6. Pjesë e shqyrtimit do të jetë projektligji që ndryshon ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar.
7. Do të merret në shqyrtim projektligji për ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
8. Axhenda vijon me shqyrtimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2027”.
9. Do të diskutohet projektligji që sjell ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 22/2018, “Për strehimin social”, të ndryshuar.
10. Kuvendi do të shqyrtojë projektvendimin për një ndryshim në vendimin nr. 169/2026 të Kuvendit, “Për ngritjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për fazën e dytë të Reformës Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë”.
11. Në përfundim parashikohen diskutime mbi çështje që nuk përfshihen në rendin e ditës.