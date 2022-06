Sot një nga moderatoret më të përfolura, e njihni vajzën në foto?

Vajza bukuroshe dhe e veshur me të kuqe që shihni në foto është e Bora Zemani, një nga moderatoret më të mira dhe më të njohura në Shqipëri.

Bora Zemani muajt e fundit ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të historisë së saj të dashurisë me aktorin e humorit Donald Veshaj.

Ajo u bë pjesë e trekëndëshit të dashurisë, me Donaldin dhe Beatrix Ramosaj. Këta dy të fundit nisën një romancë brenda shtëpisë së Big Brother Vip, ndërsa Donaldi ishte në lidhje me Borën.

Kujtojmë se Bora momentalisht prezanton emisionin “Për’puthen, por ky është sezoni i fundit që do të jetë nën moderimin e saj. Pritet që ajo të moderojë “Dancing with the Stars”./albeu.com