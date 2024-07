Sot mbahen zgjedhjet e përgjithshme në Mbretërinë e Bashkuar

Dita e sotme, 4 Korrik 2024, është e rëndësishme për Britaninë e Bashkuar, pasi votuesit britanik do të shkojnë drejt qendrave të votimit për zgjedhjet e përgjithshme vendimtare, që po shihen si një referendum mbi 14 vjet sundim konservator.

Kjo është hera e parë që nga dhjetori i vitit 2019, që i gjithë vendi do të vendosë se kush do të ulet si deputetë në Dhomën e Komunave dhe cila Parti do të formojë qeverinë e ardhshme.

Kutitë e votimit do të hapen në orën 07:00 në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar dhe mund të votoni deri në orën 22:00.

Votimi i parakohshëm, i thirrur nga kryeministri Rishi Sunak, po mbahet muaj më herët se ç’duhej dhe kapi shumë nga partia e tij në befasi.

Partia Laburiste e opozitës, pësoi humbjen e saj më të keqe që nga viti 1935 në zgjedhjet e fundit të përgjithshme, por që atëherë e ka rindërtuar veten nën udhëheqjen e Keir Starmer.

Votimi i sotëm, pason një fushatë gjashtë-javore në të cilën të gjitha Partitë e mëdha, kanë kontrolluar vendin në kërkim të votave.

Pjesa më e madhe e debatit është rrotulluar rreth ekonomisë, kostos së jetesës, gjendjes së shërbimeve publike të Britanisë, taksave dhe imigracionit.

Megjithatë, kryesisht i munguar nga debati, ka qenë marrëdhënia e Britanisë me Bashkimin Evropian, të cilin e la në vitin 2020 pas një referendumi katër vjet më parë.

Britania ka pasur tre kryeministra konservatorë që nga zgjedhjet e fundit të përgjithshme në 2019, të cilat Boris Johnson i fitoi me shumicë.

Por pasi pjesa më e madhe e vendit dhe Partia e tij u përkeqësuan nga Johnson, anëtarët e Partisë Konservatore votuan në vitin 2022 për ta zëvendësuar atë me Liz Truss, e cila u bë kryeministrja me mandatin më të shkurtër në historinë britanike.

Anëtarët konservatorë të Parlamentit (deputetët), më pas votuan për ta zëvendësuar atë me Sunak.