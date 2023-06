Sot Kurban Bajram, politika shqiptare uron besimtarët myslimanë

Besimtarët myslimanë kanë falur sot Kurban Bajramin.

Besimtarët janë falur për mirësi, shëndet dhe fat për familjen e tyre.

Sakaq, nuk kanë munguar as urimet nga politika shqiptare.

Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në Facebook, uron besimtarët.

Edi Rama: Gëzuar Kurban Bajramin!

Edhe Ambasada amerikane në Twitter, ka uruar besimtarët.

Ambasada: Gëzuar Kurban Bajramin! Ambasada e SHBA në Tiranë u uron të gjithëve që festojnë #EidAIAdha një ditë të gëzuar! Sot, besimtarët reflektojnë mbi sakrificat e bëra ndërsa vlerësojnë bekimet e tyre dhe ndihmojnë ata që kanë më pak fat.

