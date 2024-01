Sot historia e saj në NETFLIX/ Kush ishte “Vejusha e Zezë” që bënte Pablo Escobarin të “dridhej” nga frika

“I vetmi person nga i cili kisha frikë ishte Griselda Blanco”, ka thënë dikur Pablo Escobar njeriu më i pushtetshëm i kohës, i njohur ndryshe si “Baroni i drogës”.

E njohur me disa nofka si “Mbretëresha e Kokainës”, “Vejusha e zezë”, Griselda Blanco e nisi si pionere në industrisë së drogës deri sa arriti majat.

Griselda Blanco në pak kohë arriti të shndërrohej në numrin një të narkotrafikut, duke punësuar më shumë se 1200 punonjës, ndërsa fitimet nga biznesi i “bardhë” ishin marramendëse.

Por Griselda Blanco njihet gjithashtu edhe si grua e pamëshirshme, pasi ka dhënë urdhër për një numër shumë të madh ekzekutimesh.

Historia e Griselda Blanco

Griselda Blanco lindi në vitin 1943 në Kartagjenë, Kolumbi. Udhëtimin e saj të parë në Amerikë e bëri në vitet ’70, kur zgjodhi të vendosej përgjithmonë atje, duke ndryshuar plotësisht jetën e saj. Sipas Collider, fëmijëria e saj nuk ishte aspak e lehtë. Ajo u rrit në kushte shumë të vështira ekonomike, me një nënë që po luftonte me alkoolizmin. Ana Lucia Restrepo ishte një shërbëtore në një fermë. Ajo u pushua nga puna kur mbeti shtatzënë nga punëdhënësi i saj dhe pas shumë vështirësish vendosi të transferohej në Medellin kur Griselda ishte 3 vjeç.

View this post on Instagram A post shared by Music Monopoly Media Group (@musicmonopoly)

Duke parë vështirësit me të cilët po përballej nëna e saj për të përballuar jetesën, Griselda Blanco në atë kohë vetëm 11-vjeçe i drejtohet rrugës ilegale, duke u bërë pjesë e botës së errët të krimit. Në moshën 11-vjeçare Griselda kryen krimin e saj të parë, duke rrëmbyer një djalë të një familjeje të pasur në këmbim të parave. Në momentin që ju kërkoi një shumë të madhe parash prindërve të djalit dhe ata nuk pranuan t’ja jepnin, Griselda vrau djalin.

Speakin of Trap Queen the young Griselda Blanco was sumn straight pic.twitter.com/Jj5tPPrRzI — #Artbae (@MissAbdullah) February 18, 2015

Në moshën 14-vjeçare, ajo u largua nga shtëpia pas një sherri të madh me nënën e saj alkoolike, e cila prostituonte për të siguruar jetesën.

Carlos Trujillo

Një vit më vonë, duke kërkuar ende një mënyrë për të mbijetuar, ajo takoi një promotor dhe kriminel i specializuar në falsifikimin e vizave për ata që donin të udhëtonin në SHBA, të quajtur Carlos Trujillo. Ajo filloi të punonte për të dhe në moshën 13-vjeçare u transferua me të në Amerikë.

Në moshën 21-vjeçare, ajo ishte tashmë e martuar dhe kishin tre djem, Osvaldo, Dixon dhe Uber. Për vite me radhë ata jetuan jo vetëm si çift, por edhe si “partnerë”, me Griseldën që mësoi prej tij të gjitha “marifetet”, për ta… zëvendësuar më pas. Kur u sigurua se mund të vazhdonte vetë, ajo i dha fund lidhjes me të.

Alberto Bravo dhe “fillimi i perandorisë”

Faza tjetër në jetën e saj, dhe ndoshta më e rëndësishmja, ishte Alberto Bravo. Ky është bashkëshorti i dytë i “Vejushës së Zezë”, siç u quajt më vonë, i cili ishte ai i cili e futi më thellë në “lojën e drogës”.

Në librin “Gratë më perverse në histori”, autorja Susanna Castegiano shprehet se “Motivimi i Griseldës nuk ishte kurrë dashuria, por interesi vetjak”.

Griselda Blanco

The Colombian Godmother of cocaine

Pablo Escobar once said, “The only man I was ever afraid of was a woman named Griselda Blanco.” Febuary 15th 1943 <2/15/1943>

7lp so brains and beauty 15; 1+5=6 So family was everything. Virtue with honor as most true… pic.twitter.com/gv0hX0rstd — 🔥𝖌𝖎𝖋𝖙 𝖔𝖋 𝖉𝖆 𝕲𝖆𝖇𓃠 🌬🍃 (@spazkitty28) January 25, 2024

Ata përfituan nga kompania e importit të veshjeve Bravo dhe së bashku krijuan një “biznes” që ia kalonte të gjithë të mëparshmeve. E njohur për imagjinatën dhe zgjuarsinë e saj, Griselda “shpiku” idenë për të fshehur sasi droge duke i qepur ato në pëlhura dhe duke i kontrabanduar në Amerikë. Në fakt, ajo nisi linjën e saj të të brendshmeve, të cilat kishin vende të fshehura ku gratë mund të ruanin drogën me të cilat merreshin. Më pas ajo hapi dyqanin e saj për t’i shitur ato.

Një natë fatale

Blanco i kërkoi Bravo të takoheshin për të diskutuar ndarjen e tyre. Megjithatë, gjërat morën një kthesë të gabuar, duke rezultuar në një shkëmbim zjarri. Edhe pse Bravo arriti të plagosë fillimisht ish-dashnoren e tij me një plumb në bark, ajo mbijetoi dhe u sigurua që t’i jepte fund këtij kapitulli. Me një sërë plumbash në kokë, Griselda Blanco “u hakmor” ndaj burrit të saj për tradhtinë e tij.

Dario Sepulveda dhe pseudonimi “Vejusha e Zezë”

Burri i fundit ishte Dario Sepulveda, me të cilin lindi një fëmijë tjetër, i cili u quajt “Michael Corleone”. Në vitin 1978 ata u transferuan së bashku në Miami. Ky vit shënoi edhe fillimin e një epoke të re për Griseldën, e cila nuk kishte më nevojë t’i besonte askujt për biznesin e saj, pasi kartelin e drejtonte e vetme. Dario Sepulveda ishte arsyeja që ajo u bë e njohur me pseudonimin “Vejusha e Zezë”, pasi në fund e vrau edhe atë.

Në një kohë shumë të shkurtër, Griselda Blanco kishte hedhur tashmë kokainë në treg dhe u bë një nga trafikantët më të mëdhenj të drogës të të gjitha kohërave, me vlerësimet që sugjeronin se ajo kontrabandonte më shumë se tre ton kokainë në vit në SHBA, duke fituar rreth 80 milionë dollarë në muaj.

Trafikanti amerikan i drogës nga Medellin, Max Merlmestein, ka shkruar në librin “The Man Ëho Saë It Raining Coca” se “nëse nuk do të kishte ekzistuar Griselda Blanco, nuk do të kishte pasur luftë kokaine”.

Si arriti të bëhej “Mbretëresha e Kokainës”

Ndoshta fakti që ishte gruaja e parë që “pushtoi” botën e nëndheshme të drogës dhe karteleve, shpeshherë i bënte “kolegët” e saj ta shikonin me përçmim. Mirëpo, duket se kjo ka qenë edhe “arma” e saj. Asnjë prej tyre nuk e priste atë që Griselda Blanco të ishte e aftë dhe ndërsa mendonin se mund të “mashtronin një grua”, ajo komplotonte shkatërrimin e tyre.

Narcas: The Secret Rise of Women in Latin America’s Cartels https://t.co/oS2mWKpEx7 pic.twitter.com/zup03fCXDb — Mafia News (@MafiaNews) August 1, 2023

Nuk ishin të pakta rastet që ajo urdhëronte xhelatët e saj të bënin atentat ndaj armiqve të saj, të cilët kërcënonin atë që ajo kishte “ndërtuar”.

Mirëpo, përveç “pastrimit”, që e ndihmoi në një farë mënyre të zhvillohej, një rol të rëndësishëm luajti edhe zgjuarsia e saj në biznes. Mund të ketë nisur duke fshehur pluhurin e bardhë në pëlhura dhe të brendshme, por më pas gjeti mënyra të tjera për ta transferuar atë. Flitet se ai ka arritur të fshehë një sasi të madhe kokaine edhe në një anije, “Gloria”, e cila është dërguar nga Kolumbia në portin e Nju Jorkut, me rastin e 200-vjetorit të Amerikës.

Griselda Blanco ishte një frymëzim për shumë prej “kolegeve” të saj, të cilët u ndihmuan prej saj për t’u “vendosur” në SHBA. Mes tyre edhe Pablo Escobar. Në ditarin e saj personal, Griselda kishte shkruar se në një moment ata kishin qenë të lidhur romantikisht, ndërsa fliste për një lidhje pasionante.

Arrestimi i saj në Kaliforni

Për vite ajo ishte një nga bosët më të kërkuar të drogës. Por sado që u përpoqën t’i vinin në gjurmë, Griselda Blanco jetoi si një “fantazmë” dhe kështu arriti t’i shmangej kapjes, duke lëvizur nga një vend në tjetrin. Njeriu që mori përsipër hetimet për arrestimin e saj në vitin 1977 ishte një agjent special i Forcave të Narkotikëve, Charles Cecil.

Nga frika për jetën e saj, pasi ishte e përfshirë në mbi 200 vrasje dhe ndërkohë që armiqtë e kishin vënë në shënjestër, ajo vendosi të shpërngulej në Kaliforni në vitin 1984. “Arratia” mund të ketë zgjatur me vite, por më në fund, në vitin 1985, Griselda Blanco u arrestua në shtëpinë e saj në Irvine, Kaliforni.

Vdekja e Griselda Blanco

Menjëherë pas lirimit, ajo u dëbua në Medellin dhe jetoi atje. Dalja e fundit publike që ai kishte bërë ishte në vitin 2007, në aeroportin e Bogotas. Mirëpo, “kumbara e kokainës” kishte armiq kudo. Në vitin 2012, teksa dilte nga një kasap në Medellin, duke ndjekur tashmë një jetë më normale dhe të qetë, Griselda Blanco ra e vdekur nga një plumb.

Ironia tragjike, në fakt, ishte se ajo u vra pikërisht në të njëjtën mënyrë, në të cilën ajo vetë planifikoi ekzekutimet e saj. Sulmuesi e ka qëlluar teksa ka qenë me motor dhe është zhdukur menjëherë pa u vënë re.Tre djemtë nga martesa e saj e parë u vranë. Michael Corleone është i vetmi i mbijetuar, pas shtatë atentateve ndaj tij. Ndërsa nëna e tij ishte në burg, ai u rrit me nënën e saj dhe disa anëtarë të besuar të kartelit të saj.

Padia kundër Netflix-it për serialin “Griselda”

Netflix e transferoi në ekran historinë e jetës së “Kumbarës së Kokainës”, me protagoniste Sofia Vergara. Djali i saj Michael nuk duket se është dakord me portretizimin e jetës së nënës së tij, duke pretenduar se Netflix nuk u konsultua me të she nuk është bazuar në intervistat e tij në media. Ai ka akuzuar shkrimtarët se mbështeteshin në “anekdota” dhe jo në ngjarje aktuale.