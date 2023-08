Sot Dita Botërore e Maceve! Çfarë duhet të dini për kafshët shtëpiake shumë të dashura

Macet janë ndër kafshët shtëpiake më të dashura dhe na japin shumë momente gërvishtjeje, lëpirjeje të buta dhe mjaullima ekspresive. Pavarësisht nëse flini me macen tuaj gjatë natës, ju bën shoqëri ndërsa punoni nga shtëpia, ose ju pret te dera pasdite, ju patjetër keni rutinën tuaj të dashurisë dhe momentet e përditshme që janë të gdhendura në kujtesën tuaj sepse janë ato që të mësojnë të bashkëjetosh, të respektosh dhe të duash. Këto kafshë nuk ndalojnë kurrë së na mahnituri me inteligjencën, aftësitë, personalitetet misterioze dhe mënyrat e veçanta të komunikimit të tyre. Pra, këtu është një shans për të parë disa fakte interesante dhe kurioze për macet që nuk janë aq të njohura, pikërisht në Ditën Botërore të Maceve.

Biologjia e maces

– Macet kanë shikim të shkëlqyeshëm në distancë, por i shohin objektet afër të paqarta. Për këtë arsye, kur luani me macen tuaj, është mirë t’i mbani lodrat relativisht larg saj në mënyrë që ajo t’i shohë ato.

– Në moshën rreth 4 muajsh, një kotele arrin pjekurinë riprodhuese dhe mund të mbetet shtatzënë. Kjo është arsyeja pse sterilizimi në moshë të re është jashtëzakonisht i rëndësishëm.

– Receptorët e shijes së maceve nuk mund të njohin shijet e ëmbla. Kur macja juaj vjedh pak tortë, me siguri po kërkon yndyrën, jo sheqerin. Megjithatë, macet mund të shijojnë ajrin.

– Macet ecin si deve dhe gjirafa, duke i drejtuar të dyja këmbët e djathta në të njëjtën kohë dhe më pas i ndjekin me të dyja këmbët e majta, në mënyrë që të bëjnë çdo hap me gjysmën e trupit.

– Hunda e maces ka një gjurmë unike, ashtu si gjurmët e gishtave të njeriut.

– Gjenomi i një maceje shtëpiake është 95,6% identik me atë të një tigri, dhe një mace mbart shumë nga sjelljet e kafshës së egër të xhunglës, si p.sh. shënjimi i territorit të saj me kthetrat ose urinën dhe të luajë me gjahun e saj.

– Macet kanë 230 kocka, ndërsa njerëzit vetëm 206.

– Macet kanë dyfishin e numrit të neuroneve në korteksin e tyre cerebral sesa qentë.

– Ato përdorin bishtin e tyre për ekuilibër kur kërcejnë ose ecin përgjatë një sipërfaqeje të ngushtë.

– Kotelet nga e njëjta pjellë mund të kenë një baba të ndryshëm. Kjo është për shkak se macja femër prodhon më shumë se një vezë gjatë disa ditëve kur ajo është në estrus.