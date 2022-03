Sot çmimet e karburanteve pritet të pësojnë ndryshime në Maqedoninë e Veriut

Ditën e sotme pritet të vendosen çmime të reja të karburanteve në Maqedoninë e Veriut.

Kjo në bazë të një vendimi të ditës së djeshme të Komisionit Rregullator për Energjetikë.

Benzina sot shitet për gjysmë denari më lirë, ndërsa çmimi i naftës për 1 denarë më shtrenjtë.

Por, ky vendim nuk do të vlejë shumë gjatë, sepse Komisioni paralajmëroi se nga mesnata do të ketë çmim të ri të karburanteve, duke pasur parasysh çmimet në bursat botërore. Çmimet e karburanteve sillen mbi bazë të Rregullores me të cilën KRrE ka të drejtë t’i ndryshojë çmimet e derivateve çdo ditë.

Si përllogaritje merret mesatarja nga kuotat e bursës në pesë ditët e fundit dhe nuk ndikon çmimi i naftës në tregun botëror.