Sonte prezantohet iPhone 14, karakteristikat e tij

Gjenerata e 14-të e smartfonit më të rëndësishëm në botë, iPhone 14, prezantohet sot në mbrëmje në orën 19:00 nga kompania prodhuese, Apple.

Duke shpejtuar pothuajse një muaj të plotë nga ngjarja e fundit e zbulimit të produktit të ri, Apple po tërheq sërish interesin global.

Si gjithmonë rrjedhje të ndryshme, informacione konfidenciale, spiunazh industrial etj, ata tashmë kanë kaluar në një gjendje furi. Mediat e specializuara në teknologjinë dixhitale dhe gjithashtu më gjerësisht, përfshihen në garën e spekulimeve për atë që është e re, revolucionare, e papritur etj do të prezantohet nga Apple, duke i dhënë iPhone-it avantazhe të reja ndaj konkurrencës së pamëshirshme (kryesisht aziatike) në tregun global të smartfonëve.

Përveç përmirësimeve të pritshme teknike dhe të padukshme për të përmirësuar performancën, ndryshime të tilla si eliminimi i “notch”, d.m.th. indent/notch e vogël e zezë , duken më të mundshme për iPhone-in e ri në krye të ekranit. Gazetarët e teknologjisë besojnë se Apple ka arritur të gjejë një zgjidhje alternative për vendosjen e kamerës së përparme, në mënyrë të tillë që ajo të jetë praktikisht e padukshme.

Vlen gjithashtu të përmendet anulimi i modelit bazë, iPhone Mini, me një ekran 5.4 inç, pasi u dëshmua se nuk kishte pritshmëri për sa i përket shitjeve. Në vend të kësaj, Apple do të ndjekë trendin e përgjithshëm drejt smartfonëve më të mëdhenj, duke u fokusuar në modelet me ekrane më të mëdha se 6 inç .

Në parafilologjinë që tund çdo “Pythia” për iPhone 14, një vend të spikatur zë parashikimi se pajisja e re nuk do të lidhet me rrjetin celular me një kartë SIM real apo konvencionale. Një kartë jo materiale, digjitale e tipit “eSIM” do të zërë vendin e saj.

Gjithashtu, një nga shtesat më serioze në llojin e fundit të iPhone do të jetë aftësia për të bërë thirrje urgjente, edhe në vendet ku lidhja me rrjetin celular nuk është e mundur.