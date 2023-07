Sonte Hëna e Plotë e Korrikut, këto janë shenjat që do të ndikohen më pak

Sonte qielli do të ndriçohet nga Hëna e Plotë e Korrikut ose Hëna e Drerit. Është quajtur kështu pasi, sipas traditës, në këtë kohë të vitit brirët e drerit mashkull janë në rritje të plotë. Emra të tjerë me të cilët mund ta hasni janë: “Hëna e Plotë e Rrufesë”, “Hëna e Plotë e Sanës”, “Hëna e Plotë e Ujit Mjaltë”.

Pak ditë më parë lexuam se cilat shenja të horoskopit preken më shumë. Sot do të shohim se cilat shenja do ta kalojnë këtë periudhë pa ndodhi, pasi ndikimi i hënës së plotë zgjat deri në tre ditë pas.

Binjakët

Këtë muaj, hëna e plotë do ta drejtojë vëmendjen tuaj në burimet tuaja të përbashkëta, kufijtë dhe çështjet private. Ju mund të jeni në mes të përballjes me një çështje financiare ose të shikoni më nga afër asetet që ndani me një person tjetër. Kjo hënë është një kohë me fat për të zgjidhur çdo çështje parash dhe gjithashtu për të marrë parasysh planet dhe qëllimet që keni për këtë fushë të jetës tuaj. Shikoni nga afër atë që zotëroni tani.

Luani

Më 3 korrik, Hëna e Plotë në Bricjap do të nxjerrë në pah shtëpinë tuaj të gjashtë të punës, rutinave dhe zakoneve, duke ju shtyrë të mendoni se si rutina juaj mbështet dëshirën tuaj për sukses afatgjatë dhe produktivitet. Kjo mund të jetë një ditë për të kapur detyrimet që janë grumbulluar, ose një mundësi për të shqyrtuar mënyra të reja, efektive për të qëndruar në krye të detyrave dhe angazhimeve tuaja. Sido që të jetë, padyshim që do të jetë një ditë për të përveshur mëngët dhe për t’i nisur punës.

Ujori

Fusha e mendimeve dhe zakoneve tuaja ndriçohet nga Hëna e Plotë e sotme. Do t’ju kërkohet të mendoni për mënyrat në të cilat mund t’i strukturoni më mirë këto zona. Është një kohë shumë e mirë për të thyer modelet dhe opinionet e vjetra. Mund të mos jeni gati për të filluar përpjekje të reja tani, dhe kjo është në rregull – sot ka të bëjë më shumë me pushimin dhe rikuperimin se çdo gjë tjetër. Njihni çdo sjellje në të cilën jeni përfshirë dhe që dëshironi të ndryshoni, më pas jepini vetes kohë për t’i rregulluar ato.