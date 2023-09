Scholz bën daljen e parë publike që nga lëndimi i syrit (FOTO)

Olaf Scholz bëri daljen e parë në publik pasi plagosi syrin e djathtë teksa merrej me sport.

Të martën në mëngjes, kancelari gjerman, pa mbulesë syri, mbajti një fjalim në një takim ndërkombëtar të Komunitetit Katolik të Sant’Egidio.

Kamera “kapi” një mavijosje të vogël rreth syrit të djathtë, por përveç kësaj Soltz nuk po përballej me ndonjë problem tjetër.

Disa ditë më parë mediat gjermane raportuan se Scholz u plagos gjatë një aktiviteti sportiv.

Duke iu përgjigjur një kërkese të nga revista Spiegel, një zëdhënës i kabinetit tha se kancelari goditi fytyrën e tij ndërsa vraponte.

German Chancellor Olaf Scholz has appeared at an event in parliament wearing an eye patch after an accident while out jogging during the weekend 👇 pic.twitter.com/qe3bYJBPuJ

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 5, 2023