Snajper në mjet, kush janë dy të arrestuarit në Tiranë, njëri ish-efektiv i RENEA-s

Dy persona kanë rënë në prangat e policisë mbrëmjen e djeshme.

Bëhet fjalë për Remal Rada dhe Elton Hithi janë dy të rinjtë e arrestuar nga Policia e Shtetit pasi u kapën me snajper në mjet.

Bëhet e ditur se Rada është ish-efektiv i RENEA ndërsa Elton Hithi, rezulton të jetë i dënuar më parë për vjedhje.

Dy personat u ndaluan nga policia në afërsi të rrethrrotullimit të Sanatoriumit, në një automjet me arsenal armësh. Gjatë kontrollit në automjetin me drejtues Radën dhe me pasagjer Hithin policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri snajper, targa të huaja, një mjet identifikimi ai ato të Policisë dhe një pult për hapjen dhe mbylljen e targave të mjetit. Në vijim të kontrollit, në banesat e këtyre shtetasve, u gjetën një armë zjarri pistoletë, dy palë dylbi dhe municion luftarak, të cilat u sekuestruan, në cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetin.

Rada dhe Hidhi do të hetohen për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” dhe “Mbajtja pa të drejtë e uniformës”./albeu.com