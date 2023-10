SKY ECC “fundos” mafien shqiptare në Belgjikë, mediat: Më 6 nëntor nis gjyqi për grupin më të madh të drogës, në sallë edhe vrasësi i Arjan Spahiut

Më 6 nëntor do të nisë para gjykatës penale në Bruksel gjyqi më i madh i drogës deri më tani në këtë vend. 125 të akuzuar janë në gjyq, kryesisht anëtarë të mafies shqiptare dhe marokene. Ata shkëmbyen miliona mesazhe përmes shërbimit të enkriptuar të bisedave Sky ECC, kodin e të cilit forcat e policisë mundën të thyenin në vitin 2021. Ekzaminimi i të dhënave më pas çoi në kërkime dhe arrestime në të gjithë vendin, dhe më shumë se 32 ton kokainë dhe 7 milionë euro janë sekuestruar. Gjithashtu u çmontuan disa laboratorë droge.

Në bankën e të akuzuarve përfshihet Abdelëahab G., i cili thuhet se qëndron pas vrasjes së shqiptarit Ardit (Arjan) Spahiu, në Molenbeek në vitin 2020, si dhe një inspektor nga zona e policisë së jugut të Brukselit. Spahiu është kunati i të penduarit të SPAK, Erion Alibej. Për shkak të numrit të madh të të akuzuarve, gjykimi do të zhvillohet në lokacionin Justitia në Haren, ku u mbajt edhe procesi kundër terroristëve të 22 marsit 2016.

Hetimi për këtë grup nisi verën e vitit 2020 kur brigada e zjarrfikësve duhet t’i përgjigjet një zjarri në dukje të padëmshëm në një apartament në Bruksel. Pasi flakët janë shuar, zjarrfikësit dhe policët përballen me një laborator të vogël kokaine. Ajo që vijon janë vëzhgimet e apartamenteve që hetuesit dyshojnë se janë strofulla droge. Kjo u posua nga orë të tëra analizimi të imazheve të kamerave të vëzhgimit dhe përgjimi i bisedave telefonike të anëtarëve të mundshëm brenda rrjetit.

Hetuesit zbulojnë gjithashtu se trafikantët e drogës përdorin rrjetin tashmë të njohur të koduar Sky ECC. Ai u siguron atyre shumë informacione të vlefshme. Hap pas hapi ata ekspozojnë një rrjet të tërë importesh kokaine. Droga vjen kryesisht nga Ekuadori, ku shumë shqiptarë përdorin këtë vend për tregtinë fitimprurëse. Kokaina hyn në Belgjikë përmes porteve të ndryshme, përfshirë Antëerpin, por të njohura janë edhe portet e tjera evropiane si Roterdami. Në Bruksel, kokaina përpunohet në laboratorë përpara se t’u dërgohet blerësve evropianë. Paratë e mbledhura vijnë tërësisht në Shqipëri, sipas mediave vendase.

Në tetor 2021, hetimi do të arrijë kulmin. 1100 oficerë policie pushtojnë lokacione të ndryshme në të gjithë vendin. Në pranga janë vënë dhjetëra të dyshuar, mes tyre shqiptari Eridan Guerrero, 50-vjec nga Vlora dhe algjeriani Abdelëahab G. 55-vjec. Hetuesit i konsiderojnë si figura kyçe. Veçanërisht ky i fundit dyshohet se është i përfshirë edhe në vrasjen e shqiptarit Ardit Spahiu, 38 vjeç. Kjo do të kishte të bënte me një çështje në mjedisin e drogës.

Gjatë hetimeve janë kryer gjithsej 192 kontrolle në shtëpi. Hetuesit nga policia gjyqësore federale e Brukselit zbuluan njëmbëdhjetë laboratorë kokaine dhe pesë plantacione kanabisi. Në total u sekuestruan më shumë se 32 ton kokainë dhe vila, makina të shtrenjta dhe apartamente luksoze në vlerë prej më shumë se 7 milionë euro. E njëjta gjë ka ndodhur së fundmi në Shqipëri, për të cilën hetuesit belgë kanë udhëtuar drejt vendit. Në total, rreth pesëmbëdhjetë prona, disa makina dhe madje dy skafe u sekuestruan.