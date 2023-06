Skenar horror për të zhdukurit me nëndetësen pranë Titanikut

Vijojnë kërkimet e dëshpëruara në zonën ku u zhduk anija turistike “Titan” me 5 persona në bord.

Por me kalimin e kohës po fillojnë të dalin në pah edhe skenaret “horror” për fatin e anijes.

Dr.David Gallo, një oqeanograf amerikan, i cili konsiderohet në mbarë botën si një autoritet për eksplorimin nënujor dhe mik i ngushtë i Paul-Henri Narzolet, operatori i “Titanit”, deklaroi se “ka shumë të ngjarë që anija të shpërthejë në copa brenda oqeanit.

Sipas Dr.Gallo, Gallo, meqenëse komunikimi i Titanit me anijen mbështetëse humbi 1 orë e 45 minuta pasi ai u zhyt drejt rrënojave të Titanikut në një thellësi prej rreth 3,800 metrash, “ndoshta ndodhi diçka e papritur , pasi do të duheshin rreth 2 orë për të arritur mbetjet e Titanikut. Ndodhi diçka e cila bëri që “Titani” të humbte komunikimin apo dhe fuqinë përpara se të arrinte në rrënoja.”

The US Coast Guard says “to date” search efforts to find the missing Titan vessel “have not yielded any results”

In an update, Captain Jamie Frederick, of the First Coast Guard District, described the “complex” search.

