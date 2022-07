Skandaloz në aeroport, shërbeu në trupat elitare dhe rrëzoi Bugattin. Çfarë dihet për truprojat e Ronaldos?

Pështati në shqip Albeu Sport

Ndërsa Cristiano Ronaldo mendon të ardhmen e tij, truprojat e tij hyjnë në arenën e lajmeve. Një ditë më parë, njëri prej tyre bëri një skandal në aeroportin e ishullit spanjoll Menorca, ku Ronaldo po pushonte.

Superylli portugez nuk ishte në gjendje të kalonte përmes detektorit të metaleve në korridorin VIP, kur pajisja e ndaloi. Një truproje ndërhyri dhe bëri një skandal me stafin e aeroportit. Ai u tërbua dhe kërcënoi punonjësit dhe tha se ishte polic në Portugali dhe sugjeroi që stafi i aeroportit të thërriste kë të duan.

Shuarja e konfliktit flakërues u bë e mundur vetëm me ndihmën e policisë. Cristiano gjatë gjithë kësaj kohe qëndroi mënjanë dhe nuk ndërhyri. Gjysmë ore më vonë, Ronaldo dhe familja e tij ishin ende në gjendje të fluturonin.

Një arsye mjaft e fuqishme për të njohur njerëzit që e mbajnë të sigurt legjendën portugeze.

Vëllezërit Ramalheiro shërbyen në forcat elitare dhe ruanin zyrtarë të rangut të lartë portugez

Nuk dihet emri i truprojës që shkaktoi rrëmujën. Ishte ndoshta një nga dy vëllezërit binjakë Ramalheiro që kanë punuar për Cristianon që kur ai u kthye në Manchester United. Sergio dhe Jorge (siç quhen vëllezërit) kanë shërbyer më parë në forcat e armatosura portugeze, kanë punuar në polici dhe gjithashtu kanë pasur përvojë në sigurimin e zyrtarëve të lartë portugez.

Dihet se binjakët kanë lindur në qytetin e vogël Ancien, që ndodhet dy orë larg Lisbonës, dhe gjithashtu kanë përvojë luftarake në operacione jashtë Portugalisë.

Si Sergio dhe Jorge ishin pjesë e një njësie elitare që udhëhoqi luftën kundër terrorizmit në Afganistan. Puna e grupit, ku bënin pjesë vëllezërit, u vlerësua shumë nga shteti.

Truproja janë vazhdimisht pranë Ronaldos. Vëllezërit veshin rroba elegante dhe përshtaten lehtësisht me turmën. Në të njëjtën kohë, një nga burimet e njohur me vëllezërit raportoi se në rast rreziku, rojet veprojnë shpejt, qartë dhe pa probleme.

Vëllezërit dyshoheshin se ofronin shërbime truproje në mënyrë të paligjshme. Një prej tyre së fundmi ka përplasur një Bugatti në pronësi të Ronaldos.

Gjatë kohës që vëllezërit Ramaleyro po punojnë për Ronaldon, kanë ndodhur edhe disa episode më interesante.

Në fund të nëntorit të vitit të kaluar, burime të shumta raportuan se vëllezërit ishin nën hetim pasi truprojat u akuzuan për ofrimin e shërbimeve të paautorizuara të mbrojtjes nga afër. U raportua se nëse shpalleshin fajtorë, ata përballeshin me dënime të rënda, deri në burgim nga një deri në pesë vjet. Që atëherë nuk ka pasur asnjë lajm për ecurinë e hetimeve.

Dhe në gjysmën e dytë të qershorit, një nga truprojat në Mallorca përplasi makinën e shtrenjtë të Ronaldos, Bugatti Veyron, me vlerë rreth dy milionë dollarë.

Sipas Daily Mail, burri humbi kontrollin dhe u përplas me një mur me tulla. Cristiano në këtë kohë po lëvizte pak përpara. Policia ka mbërritur në vendngjarje, e cila fillimisht e ka mbuluar me mbulesë të posaçme makinën dhe më pas e ka evakuuar.

Nuk dihet nëse truproja do t’i paguajë dëmshpërblim Cristianos për hipermakinën e thyer. /albeu.com/