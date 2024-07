Skandali te Spitali Onkologjik/ Meta: Mjekësia falas mashtrim madhor

Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta, në Tryezën e Shëndetësisë në Partinë e Lirisë, duke iu referuar skandalit te Spitali Onkologjik në Tiranë, tha se shëndetësia sot është në pikë të hallit.

Meta theksoi se shëndetësia është e plaçkitur dhe e mbytur nga korrupsioni.

Presidenti Meta: Tryeza e sotme mblidhet në një moment tepër delikat sepse pas ngjarjeve tek Spitali Onkologjik, problemet e rënda të Shëndetësisë janë sot në qendër të vëmendjes së opinionit publik.

Shëndetësia tashmë është një aneks ose më mirë me thënë një apendiks, zgjatim apo një skutë qorre në Ministrinë e çështjeve sociale ku e kanë ngjeshur.

E demotivuar dhe e përbuzur si asnjë herë në historinë e saj përfshirë edhe diktaturën, shëndetësia sot nuk ka më asnjë orientim as strategjik as ekzekutiv, as legjislativ dhe as fuqi t’i përgjigjet përditshmërisë.

Premtim- mashtrimi shkatërrimtar i mjekësise falas i Edi Ramës ishte vetëm krijimi i të gjitha kushteve për plaçkitjen e fondeve të shëndetësisë, korrupsionit të tmerrshëm dhe kaosit total që ka destrukturuar sistemin shëndetësor.

Meta renditi disa fakte se përse Spitali Onkologjik dhe mjekësia ndodhen në gjendje të mjeruar.

“Numri i pacientëve me sëmundjet tumorale është gjithnjë e në rritje, dhe shkaku i dytë kryesor i vdekjeve në vend, duke shkaktuar 16% të tyre, por ne menyre skandaloze buxheti për onkologjikun zë një peshë mjaft të vogël në buxhetin e QSU-së.

6 mijë raste të reja me sëmundje tumorale regjistrohen çdo vit në vend.

Pesha në buxhet për trajtimin e sëmundjeve tumorale për vitin 2020 ka zënë 11.7%, për vitin 2021 ka zënë 7.4% dhe në vitin 2022 ka zënë 7.9% të shpenzimeve faktike totale të QSUNT, pra ne vend qe te rritet vazhdon te ulet.

Vetem per mungese te Brakiterapise e vetmja aparature për trajtimin e grave me kancer të qafës së mitrës ka sjellë mos trajtimin për 600 gra paciente me radioterapi, që përbën rrezik konstant për jetën e tyre.

QSUT do të financohet me 7.8 miliardë lekë, shumë kjo sa 23% e fondit prej rreth 33 miliardë lekësh që do të ndahet me 2024 për spitalet.

Por nga ana tjetër QSUT përballon gati gjysmën e volumit të punës që ofrojnë spitalet tona publike në rang vendi. Sipas të dhënave zyrtare në vitin 2022 rreth 278 mijë persona u shtruan në spital, ku rreth 115 mijë ose 42 % u shtruan në pavijonet e spitalit universitar “Nënë Tereza”.

Nevojat për ilaçe në QSUT jane 3-4 herë më të larta se sa buxheti që miratohet për këtë qëllim.

Persa i takon problematikes shume kritike te barnave.

Të dhënat e INSTAT bëjnë të ditur se importet e ilaçeve janë me vlere finale qe arrin në 35 miliardë lekë. Nga kjo shumë, rreth 12 miliardë lekë rimbursohet nga shteti (kryesisht për pensionistë apo të sëmurë kronikë), ndërsa qytetarët mbulojnë me shpenzimet e veta nga xhepi rreth 23 miliardë lekë në vit rreth 230 milionë dollarë. Ka dhe medikamente që hyjnë kontrabandë dhe janë të shtrenjta, që nuk regjistrohen në shifrat zyrtare.

Te dhenat e Fondit te Sigurimit të Detyrueshëm tregojne qarte se sëmundjet kronike janë duke u rritur me shpejtësi, teksa fondet për rimbursimin e medikamenteve kanë qenë krejtesisht të pamjaftueshme në vitin 2023.

Korrupsioni dhe klientelizmi ka shkaktuar mungesen e vazhdueshme te barnave ne tregun farmaceutik per te trajtuar semundje kronike e jetike per pacientet.

Mungojne barna qe jane ne listen e rimbursimit , barna spitalore e ambulatore

Mungojne ne menyre te vazhdueshme barnat anti tumorale ne onkologji e ne onkopediatri.

Eshte teper dramatike dhe kriminale qe kjo qeveri e institucionet e Ministrise se Shendetesise qe ju fillohet terapia te semureve me tumore e me pas ju nderpritet per shkak te mungeses se barnave.

Mungojne barnat antidiabetike qe jane edhe ne listen e rimbursimit

Mungojne disa gjenerata antibiotikesh per trajtime jetike per semundje te ndryshme

Mungon kontrasti ose lenda radioaktive per shintigrafi te ndryshme. Per arsye te klientelizmit e korrupsionit te qeverise eshte lejuar importi paralel te barnave pa asnje lloj kontrolli e sigurie per te furnizuar rrjetin e farmacive te oligarkike, kjo ka bere qe te largohen nga Shqiperia kompanite multinacionale dhe brandet me prestigjoze te botes, qe ishin prezent ne Shqiperi deri ne vitin 2013.

Nga mbi 4200 lloje barnash ne treg ne fund te vitit 2013, sot jane vetem rreth 1800 lloje.

Mungesat e medha kane stimuluar kontrabanden e gjere te ilaceve qe ishte thuajse ne nivelin zero ne 2013”, tha Meta.