Skandali në Pejë, e moshuara që u dhunua nga punonjësja është nëna e dëshmorit të UÇK-së

Ish-ushtari i UÇK-së, Adnan Hyseni është shprehur se gruaja e moshuar që u dhunua fizikisht nga punonjësja Aurona Pelaj në një azil në Pejë, është nëna e dëshmorit Taulant Nura.Punonjësja shihet duke goditur me shpulla dhe këmbë në bark të moshuarën ndërsa vajzat e tjera e filmojnë dhe qeshin.

“NANE E VIDEO ESHTE NANE E DESHMORIT Kete informat ma dha nje mik i imi nga Gjakova. Gjaku i Deshmoreve ju VRAFT MOSTRA. Ajo NANE qe maltretohet mizorisht qenka NANE e nje Deshmori te UÇK-se Taulant Nura nga Gjakova i cili ra heorikisht ne Qabrat te Gjakoves bashk me Deshmorin nga Peja Ahmet Gjikolli duke luftu per lirin e te gjitheve e kjo NENE dhe gjaku i birit te saj u shpagu me tmerrin qe na dheu zemren dhe shpirtit.