“S’kam kohë të pi kafe me nënën time”, Luizi flet për marrëdhënien me Efin, a janë akoma miq?

Efi Dhedhes dhe Luiz Ejlli ishte dyshja më e përlqyer e publikut gjatë edicionit të Big Brother Vip.

Por raporti i tyre kaloi në një kalvar ulje-ngritjesh të cilat ndikun edhe në marrëdhënien jashtë.

Fituesi i BBV 2, Luiz Ejlli ishte i ftuar si opinionist i emisionit Për’Puthen, ku foli edhe për marrëdhënien e tij me Efin, ish-konkurrente e Për’puthen dhe e Big Brother Vip.

Kujtojmë se në konfliktin Luiz-Efi u përfshi edhe Kiara Tito. Pavarësisht përplasjeve, para se të dilnin nga formati ata i rregulluan marrëdhëniet, ndonëse pas daljes nuk janë shfaqur kurrë bashkë.

Mirëpo publiku është ende kurioz të dijë nëse dyshja vazhdojnë të ndajnë të njëjtën miqësi, pasi që nga përfundimi i formnatiti ata nuk janë parë në asnjë rast bashkë.

I pyetur për raportin aktual të tyre dhe nëse janë takuar Luizi tha se nuk ka pasur kohë ta takojë.

View this post on Instagram A post shared by Faqja e vetme zyrtare (@perputhen_tch)

“Mirë i kam marrëdhëniet. Nuk kam kohë të pi kafe me nënë time, të kem kohë me pi me Efin.Do e pi, me qumësht të ftohtë ajo, makiato unë si gjithmonë”, tha këngëtari./Albeu.com/