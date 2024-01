S’jua pret mendja, kush është personazhi i njohur që i shtohet listës së ‘BBV3’

Fifi ka qenë një ndër banoret që bëri bujë me lojën e saj dhe dinamikat që krijoi në shtëpinë e ‘Big Brother Vip’ edicioni i dytë, megjithatë edhe pse u vu në qendër të vëmendjes, artisja nuk arriti të shkonte as në gjysmë finale të lojës. Duket se në këtë eksperiencë plot ngjyra të formatit të famshëm, tashmë do të sfidojë veten, bashkëshorti i saj, Adis Patushi.

Të paktën këtë ka lënë të nënkuptohet Adisi. Përmes një postimi në Instastory, Adisi shkruan: “Shihemi së shpejti”, teksa në foto shihet logoja e “Big Brother VIP Albania”.