Situata me zjarret në vend, Ministria e Mbrojtjes: Vetëm 3 vatra aktive, kanë ardhur dy helikopterë nga Greqia

Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile ne AKMC, ka reaguar lidhur me situatën e zjarreve në vend.

Sipas të dhënave, gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 11 vatra zjarri.

Nga te cilat janë shuar 8 vatra zjarri dhe janë aktive 3 vatra zjarri.

U bë i mundur izolimi i plotë dhe shuarja e vatrave:

në fshatin Dhores, bashkia Skrapar;

në vendin e quajtur Ligata, bashkia Elbasan;

në fshatin Sovjan, bashkia Maliq;

në fshatin Derven Kodër, bashkia Krujë;

në fshatin Saver, bashkia Lushnje;

në vendin e quajtur Berdenesh, bashkia Sarandë;

në fshatin Gumenicë, bashkia Selenicë,

ne fshatin Ndershen, bashkia Mirdite.

Per shuarjen e zjarreve gjate 24 oreve jane angazhuar kapacitetet operacionale në nivelin vendor dhe ne nivelin qendror.

Jane angazhuar 255 forca operacionale nga Sherbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, Forca te Armatosura, forca bashkiake, forca policore, AdZM, sherbimi pyjor, forca vullnetare si dhe 28 mjete zjarrfikëse dhe mjete te tjera operative.

Vijojne aktive vatrat ne:

në fshatin Bogë, bashkia Malësi e Madhe, vijojne pune forcat e Adzm dhe te bashkisë per normalizimin e situates.

në fshatin Rehovë, bashkia Poliçan, ku me gjithë punën e forcave zjarrfikëse dhe bashkiake nuk u be e mundur fikja e saj dhe sot ne orët e para te mëngjesit ka vazhduar operacioni me mbështetjen dhe te 50 efektive te FA.

në fshatin Goranxi, bashkia Dropull, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me barishte dhe pemë me lartësi 3-4 metra. Zjarri i ndihmuar dhe nga era mori përmasa te menjehereshme duke rrezikuar fshatrat Derviçan, Frashtan dhe Grapsh.

Nderhyrja e forcave operacionale ka qene e menjhereshme duke shmangur rrezikun e djegjes se banesave. Bashkia Dropull ne kete situate u mbështet me mjete zjarrfikëse nga bashkitë Libohovë, Gjirokastër, Këlcyrë, Përmet, Memaliaj, Sarande, Finiq dhe Forcat e Armatosura. U angazhuar 144 forca operacionale dhe 12 mjete zjarrfikëse.

Duke marre ne vleresim situatën e krijuar ne bashkinë Dropull eshte aktivizuar sistemi i Mekanizmit te Mbrojtjes Civile te Bashkimit Evropian (ERCC), nga ku Greqia ka ofruar asistence nderkombetare me 2 avione per nderhyrje nga ajri.

Me nderhyrjen nga ajri dhe toka pergjate gjithe dites se djeshme edhe deri sot eshte bere e mundur mbajtja jashte rrezikut e banesave dhe banoreve.

Sot ne oret e para te mengjesit ka filluar nderhyrja nga ajri me helikopterin e Ministrise Mbrojtjes dhe dy avioneve te Qeverise Greke.

Strukturat e sistemit të mbrojtjes civile janë në gatishmëri të plotë me të gjitha kapacitetet nga toka dhe ajri për mbajtjen nën kontroll të situatës në të gjithë vendin.

Ju lutemi qytetarëve raportoni menjëherë vatrat e zjarrit pranë cdo strukture te sistemit te mbrojtjes civile.

Cdo njoftim i juaj per vatrat e zjarreve apo fatkeqesi te tjera do te vere menjëherë ne levzje sistemin e mbrojtjes civile duke bere aktivizimin e forcave operacionale ne nivel vendor dhe qendror ne mënyrë që ato të izolohen sa më parë, për të mos rrezikuar të çojnë në dëme të pallogaritshme.

Gjithashtu rikujtojmë se zjarret e qëllimshme ose nga pakujdesia dënohen sipas ligjit.