Sipas horoskopit, vajzat e këtyre shenjave janë më të mërzitshmet

Nëse i përkisni ndonjë prej shenjave që do të përmendim, mund të mërziteni, por e vërteta është se nëse jeni përfaqësues 100% autentik i tyre, fakti është se në përgjithësi, në shoqëri nuk jeni as aq qesharak, as aventureske apo të cmendur, nuk keni as temperament të zjarrtë, ndërkohe që temat e tua ne diskutime kufizohen në cështje socio-politike apo profesionale, të cilat, të paktën, kur del për të kaluar mirë, nuk janë më argëtueset. Çdo gjë tjetër ju lë ftohtësisht indiferent ose të paangazhuar.

Le të shohim se për cilat femra të zodiakut po flasim:

PESHQIT

Peshqit nuk janë për qejf dhe argëtim, me të vërtetë. Është sikur po e bën me qëllim. Ajo gjen momentin kur të gjithë të tjerët janë në maksimumin e tyre, për të qarë, për të vajtuar për fatin e saj, për të kujtuar kur ishte e vogël, kur dikush e tallte ose e tradhtoi dhe të rrotullohet duke dashur të tërheqë vëmendjen. Është gjithashtu e mundur që ajo të pijë dhe të bjerë në gjumë… Kjo të bën të largohesh prej saj më shumë sesa të rrish me të. E vërteta është se ajo nuk ka qenë kurrë shenja më interesante dhe në festën e vetme, gjëja do të kalojë mirë është keqardhja e saj!

VIRGJERESHA

E pra, seriozisht, kush nuk e ka menduar se Virgjëresha është e mërzitshme? Përveç nëse i përket asaj shenje të veçantë. Dmth çfarë shakaje mund të bësh me Virgjëreshën, e cila nga njëra anë i merr seriozisht shumicën e gjërave, nga ana tjetër, edhe sikur të thuash një batutë, në vend që të qesh, do ta analizojë aq shumë sa të humbasë thelbin. Nga ana tjetër, bëje të flasë për punë, për detyrime, për një shërbim apo nëse di për filanin ilaçin, përmbledhjen e dietës, sëmundjen, sa herë që barbuni çiftëzohet dhe nuk do të ketë ndalesë.

PESHORJA

Nëse tema e bisedës nuk është “seksi” apo nuk keni dalë për të gjetur një mashkull, atëherë mos kini dyshim se do të mërziteni për vdekje nëse keni një Peshore në shoqërinë tuaj. Vetëm aty i shkëlqen syri i saj i vogël, ajo bëhet gazmore dhe qesh. Në të gjitha rastet e tjera, ajo ose do të shikojë reflektimin e saj në pasqyrë për të parë nëse balluket e saj janë prishur ose buzëkuqi i saj është fshirë dhe ajo në mënyrë indirekte do ta sjellë bisedën në stilin, pamjen ose prezantimin e saj dhe do të bëjë një selfie.

UJORI

Ujori është surpriza, pasi cilësohet si provokues, i çmendur, i lezetshëm etj. Epo, për t’i prishur gjërat, ajo “zgjohet” vetëm nëse merr pjesë në një marsh proteste, grevë apo… në zgjedhje. Mos na thoni se keni kaluar një natë me një Ujor, dhe ajo është tërhequr nga ju? Gjatë gjithë kohës ajo do të rrijë pa fjalë, duke mos marrë pjesë në asnjë bisedë ose më së shumti duke hedhur ndonjë budallallëk se sa i cekët jeni që dëshironi të argëtoheni, të qeshni, të kaloni mirë, në të njëjtën kohë si në një vend ka luftë, në një tjetër fëmijët janë të uritur dhe në anën tjetër cenohen liritë.