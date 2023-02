Si u përhap vala sizmike në të gjithë Evropën pas tërmetit katastrofik në Turqi?

Një tërmet me magnitudë 7.8 të shkallës Rihter goditi Turqinë jugore herët në mëngjes dhe raportet fillestare treguan se ai u ndje në pjesën më të madhe të vendit dhe disa vende të rajonit, duke përfshirë Sirinë fqinje.

Numri zyrtar i të vdekurve, sipas informacioneve të fundit, në të gjithë Turqinë dhe Sirinë tani është më shumë se 1500, me mijëra të plagosur. Një operacion i madh shpëtimi është duke u zhvilluar.

Sipas USGS, tërmeti shkatërrues me magnitudë 7.8 ka ndodhur në orën 4:17 të mëngjesit me orën lokale në një thellësi prej rreth 17.9 kilometra. Dyshohet se numri i të vdekurve mund të jetë shumë më i lartë pasi tërmeti ka zënë shumicën e njerëzve në gjumë.

Epiqendra e tërmetit ishte në distriktin Pazardzhik, në provincën Kahramanmaras në juglindje të vendit.

Janë publikuar pamjet e përhapjes së valëve sizmike në të gjithë Evropën pas tërmetit katastrofik.

Valët sizmike janë në të vërtetë valë elastike që ndodhin në sipërfaqen e një thyerjeje në një plan të defektit ose për shkak të ndonjë shqetësimi (p.sh. një përplasje ose shpërthim meteori).

Gjatë një tërmeti, rreth 90% e energjisë totale do të shpenzohet për fërkime dhe efekte të ndryshme termike, ndërsa 10% do të çlirohet në formën e valëve sizmike. Ekzistojnë dy grupe themelore të valëve sizmike: valët trupore dhe valët sipërfaqësore.

