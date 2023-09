Si u ndoqën dy bosët shqiptarë në Kolumbi, gabimi që i nxorri zbuluar në “Samitin” e drogës në Bogota (EMRAT-VIDEO)

Historia e ndjekjes së dy prej bosëve shqiptarë më të mëdhenjë të drogës në Kolumbi, të cilët më pas u arrestuan, është e denjë për një skenar filmi.

Mediat kolumbiane kanë publikuar pamjet e takimit mes bosëve më të mëdhenj të drogës në Bogota, të cilët për 3 ditë me radhë në të ashtuquajturin “Samiti i Drogës” bënë planet për lëvizjet e radhës së trafikut të lëndëve arkotike nga Kolumbia në drejti më Europës dhe SHBA-ve.

Sipas anëtarëve të Dijín (Drejtoria e Investigimit Kriminal dhe Interpol”, trafikantët “e padukshëm” të drogës u takuan në sektorin e 93-të, në veri të kryeqytetit kolumbian, për të mbyllur marrëveshje me aleatë të ndryshëm. Ekscentriciteti i automjeteve që përdornin dhe shumat e çuditshme të parave që lanë në vendet që vizituan ishin gabimet kryesore të bosëve që lejuan autoritetet të kapnin gjashtë prej tyre ditët e fundit.

Falë infiltrimit të një prej hetuesve të Dijín-it në atë takim, u identifikuan disa bosë të huaj, si Besnik Nikolli alias Niko ose “El Gordo”, shqiptari Lirido Shkurtaj alias Lirido Ajazi alias “Mario” ose polaku Jacek Dawid.

Informatori nga autoritetet thotë se të gjithë këta burra u takuan në Bogota në një samit që zgjati tre ditë dhe në të cilin ata arritën të realizojnë planin për disa dërgesa droge jashtë vendit, përveç ofrimit të shërbimeve të tilla si transporti i sigurt i drogës në vende te ndryshme.

Në fakt, pasi takimi përfundoi dhe të gjithë u kthyen në vendet e tyre të fshehta, autoritetet ndoqën me kujdes hapat e tyre, gjë që çoi në kapjen e Besnik Nikollit në Santa Marta, pasi ai bëri gabimin duke marrë me qira një klub nate për të festuar ardhjen e një prej dërgesave të paligjshme në Evropë.

Hetuesit ranë dakord se më i pakapshmi nga njerëzit doli të ishte Lirido Shkurtaj (Ajazi), një njeri që i kushtoi ditët e tij transportit të drogës nga Kolumbia në vendin e kërkuar nga bosët e huaj të drogës. Sipas të dhënave, ky person ka arritur t’i shpëtojë ekipit të inteligjencës, kështu që i kishte humbur gjurmët.

Megjithatë, i infiltruari ishte në gjendje të identifikonte gruan e re që e shoqëronte gjatë gjithë kohës, me origjinë nga Jamundí, dhe do të ishte ajo që do ta kishte tradhtuar shqiptarin për kapjen e mëvonshme.

Pa e kuptuar ata, autoritetet monitoruan rrjetet sociale të gruas, ku publikoheshin vizita në restorante luksoze, dyqane të markave të njohura, apo ditë pushimi me partnerin e saj. Kështu kanë mundur ta gjejnë shqiptarin. Siç përcaktohet nga autoritetet, “Mario” ishte drejtuesi i rrjetit kryesor të transportit të kokainës dhe heroinës drejt Shqipërisë.