Si të trajtoni këto 3 probleme të përhapura sidomos tek meshkujt vetëm duke konsumuar lëngun e shegës

Lëngu i shegës dëshmon se lëngjet nuk duhet të jenë të gjelbërta për të qenë të shëndetshëm. Në fakt, në disa raste, ato mund të provojnë të jenë më të shëndetshme. Kjo pije e shijshme, e ëmbël dhe e kuqe e bërë nga farat e shegës përmban mbi 100 kimikate fitokimike dhe është e mbushur me përfitime mbresëlënëse shëndetësore. Sigurisht, po flasim për lëng shege 100% të pastër dhe jo të përpunuar.

1: Ul rrezikun e disa llojeve të kancerit

Shega përmban polifenole dhe substanca të tjera që janë treguar në studimet shkencore të kenë një efekt të rëndësishëm në uljen e rrezikut të kancerit të caktuar, duke përfshirë kancerin e gjirit, mushkërive dhe prostatës. Një studim i vitit 2003 tregoi se vaji i farës së shegës uli në mënyrë dramatike incidencën e kancerit të lëkurës në minjtë e ekspozuar ndaj kimikateve kancerogjene.

Shumë studime të tjera kanë pasur rezultate të ngjashme: përbërësi kryesor aktiv në vajin e shegës, acidi punik, ka një efekt anti-përhapës në kancerin e gjirit, duke ndihmuar në shtypjen e përhapjes së qelizave kancerogjene. Veçanërisht premtues është një studim i vitit 2006 i botuar në revistën Clinic Cancer, i cili arriti në përfundimin se konsumi ditor i lëngut të shegës zgjati dyfishimin e antigjenit PSA, të rëndësishëm për shërimin nga kanceri i prostatës.

2: Mbështet shëndetin e zemrës

Acidi punik në shegë ofron veti që ndihmojnë në kontrollin e niveleve të kolesterolit dhe ruajnë presionin e gjakut në nivele normale, duke mbështetur shëndetin e zemrës. Një studim i vitit 2010 (në Revistën Britanike të të Ushqyerit) tregoi se vullnetarët që konsumuan vaj shege për 4 javë kishin nivele më të ulëta të triglicerideve dhe një përqindje më të ulët të kolesterolit total HDL. Flavonoidet në fruta gjithashtu zvogëlojnë kolesterolin e përgjithshëm, i cili nga ana tjetër ndihmon në uljen e numrit të përgjithshëm të qelizave jo të shëndetshme të yndyrës dhe në këtë mënyrë zvogëlon peshën e tepërt.

Polifenolët gjithashtu rikthejnë presionin e gjakut në nivele normale. Një studim i botuar në 2014 në Research Psychotherapy tregoi se lëngu i shegës luajti një rol kryesor në mbrojtjen e sistemit kardiovaskular në ata që diagnostikohen me kushte të lidhura. Ulur presionin e gjakut vetëm dy javë pasi pjesëmarrësit filluan ta merrnin çdo ditë.

3: Rrit kujtesën

Nëse dëshironi të përmirësoni kujtesën tuaj, keni një arsye tjetër për të pirë një gotë me lëng shege çdo ditë. Shkencëtarët kanë arritur në përfundimin se polifenolët janë neuroprotektive. Një studim i vitit 2013 që përfshinte pjesëmarrësit me probleme të kujtesës krijoi dy grupe: njëri piu lëng shege dhe tjetri një pije me një ngjyrë dhe shije të ngjashme për katër javë. Rezultati ishte grupi i parë që tregoi përmirësim të dukshëm në kujtesën vizuale dhe verbale. Kërkime të tjera gjithashtu sigurojnë prova se ky frut i shijshëm mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjes Alzheimer ose madje edhe të vonojë.

4: Ka veti afrodiziake

Në disa kultura gjatë historisë, shegët janë shoqëruar me pjellori. Duket se paraardhësit e dinin se çfarë po vërteton shkenca tani. Pra, kur fruti konsumohet shpesh, duket se ka një efekt pozitiv në funksionin seksual, i ngjashëm me atë të ilaçit të famshëm Viagra. Një studim i vitit 2012 nga Universiteti Queen Margaret në Edinburg zbuloi se burrat dhe gratë që pinin lëng shege për 2 javë kishin nivele të larta të hormonit seksual testosteronit. Nivelet më të larta të testosteronit rrisin dëshirën dhe humorin seksual. Lëngu i shegës mund të ndihmojë edhe me probleme të mosfunksionimit të ereksionit, por kjo është provuar vetëm tek kafshët.

5: Ndihmon në pjellori

Përqendrimi i lartë i antioksidantëve dhe aftësia e lëngut të shegës për të ndikuar në stresin oksidativ do të thotë që ai ndoshta rrit pjellorinë. Stresi oksidativ është zbuluar se shkakton mosfunksionim të spermës, por gjithashtu luan një rol në uljen e pjellorisë tek gratë.

6: Lufton dhimbjet

Lëngu i shegës përmban nivele të larta të antioksidantëve, në fakt, fruti renditet në mesin e disa prej ushqimeve më të mira antioksiduese me kërkime që tregojnë se ka më shumë veti antioksiduese sesa vera e kuqe, lëngu i rrushit, çaji jeshil dhe lëngu. boronicë Rezultati është një luftëtar i ashpër kundër inflamacionit. Një studim në veçanti tregoi se ai ka një efekt të rëndësishëm anti-inflamator në traktin e zorrëve, ndërsa një studim tjetër, i cili u përqendrua tek pacientët diabetikë, arriti në përfundimin se ai gjithashtu kishte një efekt në uljen e inflamacionit. Pacientet pinë pak më shumë se një filxhan lëng shege çdo ditë për 12 javë dhe ishin në gjendje të ulnin ndjeshëm shënjuesit inflamatorë si interleukin-6 me 30% dhe CRP me 32%.

7: Lehtëson simptomat e periudhës (para dhe gjatë)

Kjo sepse përmban një fitoestrogjen, referuar si 17-alfa-estradiol, i cili, së bashku me elementët e tjerë ushqyes në shegë, është treguar se lehtëson simptomat para menstruale, siç janë afshet e nxehta. Kërkimet nga Departamenti i Gjinekologjisë dhe Obstetrikës në Universitetin e Vjenës zbuluan se gratë që konsumuan vaj shege çdo ditë për 12 javë treguan një ulje të moderuar të simptomave menstruale, por gjithashtu përmirësuan çështjet e lidhura me gjumin.

8: Redukton inflamacionin dhe dhimbjen e artritit reumatoid

Inflamacionet luajnë një rol kryesor në përkeqësimin e simptomave të artritit reumatoid, një formë agresive e artritit. Por shkencëtarët theksojnë se ka ushqime të pasura me lëndë ushqyese, minerale dhe antioksidantë që mund të shtypin inflamacionin dhe të lehtësojnë simptomat. Njëra prej tyre është shega, e cila zvogëlon ënjtjen, ndjeshmërinë e kyçeve dhe dhimbjen, por gjithashtu ndihmon në bllokimin e prodhimit të një enzime që shkatërron kërcën.

9: Lehtëson simptomat e artrozës

Përveç artritit reumatoid, lëngu i shegës ndihmon edhe në artrozën, një gjendje muskulo-skeletore që çon në degjenerim të kyçeve. Kërkimet tregojnë se lëngu mund të ketë një rol mbrojtës, duke zvogëluar inflamacionin e kërcit, i cili i është atribuar kryesisht përmbajtjes së tij të lartë të antioksidantëve.

Një studim iranian në vitin 2016 zbuloi efektet e tij tek pacientët e diagnostikuar me artrozë të gjurit. Disa prej tyre pinë lëng për gjashtë javë, ndërsa të tjerët pinë një lëng që thjesht dukej si lëng (grupi i kontrollit). Rezultatet treguan se konsumi i lëngut të shegës kishte një numër efektesh pozitive, të tilla si zvogëlimi i prishjes së enzimave të kërcit, përmirësimi i niveleve antioksiduese dhe funksionit fizik duke ulur ngurtësinë.

10: Gjithashtu është antiviral dhe antibakterial.

Falë niveleve të larta të vitaminës C dhe një numri të ushqyesve të tjerë që stimulojnë sistemin imunitar, të tilla si vitamina E, lëngu i shegës parandalon viruset dhe lufton infeksionet. Fruti gjithashtu është studiuar dhe është gjetur të ketë veti antibakteriale dhe antivirale. Mund të zvogëlojë efektet e pllakave dentare.

11: Trajton sikur duhet aneminë.

Konsumi i lëngut të shegës ruan qarkullimin e shëndetshëm të gjakut në të gjithë trupin dhe pasi siguron hekur, ndihmon në zvogëlimin e simptomave të anemisë, siç janë dobësia, marramendja, lodhja dhe humbja e shikimit.

12: Përmirëson tretjen e ushqimit.

Lëngu i shegës mund të përdoret gjithashtu për të zgjidhur çrregullimet e tretjes dhe gastrointestinal si të përziera, diarre, por edhe çështje më serioze siç janë simptomat që lidhen me kolerën dhe dizenterinë. Fruti luan një rol kryesor në sekretimin e enzimave për të përmirësuar funksionin e tretjes. Meqenëse është një burim i pasur si i fibrave të tretshme dhe atyre të patretshme, ajo rrit më tej tretjen dhe lëvizshmërinë e zorrëve.

13: Zvogëlon mundësinë e zhvillimit të osteoporozës, por gjithashtu zvogëlon simptomat e saj.

Kërkimet e fundit kanë zbuluar se lëngu i shegës mund të ndihmojë pacientët me osteoporozë, por edhe ata që duan të ndjekin një kurs për ta parandaluar atë. Fruti duket se sulmon në mënyrë efektive proteinën interleukin-1b, një proteinë pro-inflamatore që është kryesisht përgjegjëse për shkaktimin e artrozës dhe prishjes së kërcit. Enzimat e pranishme në fruta parandalojnë këtë prishje, duke e bërë shegën një aleat të rëndësishëm edhe në luftën kundër osteoporozës.

14: Ndihmon gjatë shtatzënisë dhe përmirëson shëndetin e fetusit.

Meqenëse shega është mjaft e pasur me lëndë ushqyese, që përmbajnë një sasi të mirë të niacinës, kaliumit, kalciumit, vitaminës C, acidit folik, hekurit dhe fibrave, konsumi i saj provon të jetë i dobishëm për gratë shtatzëna si dhe për fetusin. Ndihmon në ruajtjen e shëndetit të nënës në pritje, por gjithashtu rrit rritjen e qelizave. Konsumi i lëngut të shegës gjatë shtatëzënësisë zvogëlon numrin e ngërçeve dhe përmirëson kohëzgjatjen dhe cilësinë e gjumit. Gjithashtu është zbuluar se përmirëson qarkullimin e gjakut në fetus, duke ulur shumë rrezikun e dëmtimit të trurit./albeu.com/