Vera është këtu dhe të gjithë vajzat duan të kenë një trup perfekt gjatë kësaj stine. Më poshtë do të gjeni disa mënyra natyrale si të trajtoni celulitin në kushte shtëpie.

1. Masazhimi i duhur

Një trajtim premtues për celulitin është masazhi. Kjo mund të bëhet në shtëpi ose me ndihmën e një terapisti profesionist. Masazhi redukton celulitin, ndihmon në shtrirjen e indeve të lëkurës dhe ndalon përhapjen e celulitit.

Kremrat e masazheve ofrojnë të njëjtat përfitime, por përbërësi kryesor është procesi i masazhimit. Ju nuk mund të aplikoni një krem ​​dhe të prisni që celuliti të zhduket vetë. Ju gjithashtu e dini që vetëm një masazh nuk do të ndihmojë kur bëhet fjalë për celulitin. Duhet ta përsërisni procesin në mënyrë të vazhdueshme për të arritur dhe ruajtur rezultatet e dëshiruara.

2. Pini shumë ujë

Pirja e më shumë ujit është një tjetër mundësi me kosto të ulët që mund të ndihmojë në trajtimin e celulitit. Jo vetëm që ju mban të hidratuar, por uji ndihmon në inkurajimin e qarkullimit dhe rrjedhjen e limfës.

3. Peeling me kokrra kafeje

Kokrra e bluara të kafesë janë një nga mënyrat më efektive për të luftuar celulitin dhe për të shtresuar lëkurën. Çfarë do t’ju duhet për të bërë lëkurë shtëpiake me bazë kafeje kundër celulitit? Tri lugë kafe, 1 lugë vaj kokosi dhe 1 lugë sheqer kafe. Përzieni kafenë me vajin e kokosit derisa të merrni një produkt të ngjashëm me kremin. Vendoseni përzierjen në zonat e prekura dhe fërkojeni lehtë me lëvizje rrethore. Lëreni përzierjen të veprojë për të paktën 10 minuta dhe pastaj hiqeni me ujë të ftohtë për të aktivizuar qarkullimin e gjakut. Ju mund të shtoni 3 lugë ujë në përzierje për ta bërë atë më të lagur. Këshillë: Vendosni maskën pas një banje me ujë të ngrohtë./albeu.com