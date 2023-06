Si të shpëtoni nga varësia prej telefonit brenda një minute

Telefonat inteligjentë padyshim që e bëjnë jetën tonë më të lehtë. Sigurisht, është e përshtatshme të kemi orën tonë me zile, kartat e kreditit dhe mesazhet në një pajisje. Por siç tregojnë gjithnjë e më shumë kërkime, telefonat celularë po e ndryshojnë trurin tonë për keq.

Vetëm kini parasysh se një amerikan mesatar kontrollon celularin e tyre 144 herë në ditë. Shifrat për pjesën tjetër të botës nuk besohet të jenë shumë të ndryshme.

Një studim i vitit 2012 tregoi se prania e thjeshtë e një smartphone mund të zvogëlojë cilësinë e bisedave tona me të tjerët. Një studim tjetër i vitit 2017 zbuloi se përdorimi i gjerë i mediave sociale mund të çojë në rritjen e ndjenjave të izolimit.

Shumë tani mendojnë se po merren me celularin e tyre më shumë sesa do të donin dhe po përpiqen të vendosin disa kufij.

Sipas Catherine Price, autore e librit “How to Break Up With Your Phone”, ekziston një praktikë që mund të ndiqet: zgjat më pak se një minutë dhe nuk kërkon shkarkimin e një aplikacioni. Gjithçka që duhet të bëni është të ndryshoni ekranin e kyçjes së celularit.

Reduktimi i përdorimit të telefonit celular përfshin praktikimin e ndërgjegjes, shkruan Price.

Nëse, për shembull, e kap veten duke hapur telefonin e tij në mes të darkës, ajo që i kërkohet të bëjë është t’i kushtojë vëmendje se si ndihet, pa e gjykuar ndjenjën.

Për të vlerësuar se si ndihet dikush në atë moment, mund t’i bëjë vetes disa pyetje:

– Si ndikon kjo dëshirë në trurin dhe trupin tim?

– Pse e kam këtë dëshirë të veçantë tani?

– Çfarë shpërblimi shpresoj të marr apo çfarë shqetësimi po përpiqem të shmang?

– Çfarë do të ndodhte nëse do të reagoja ndaj impulsit?

– Çfarë do të ndodhte nëse nuk bëja asgjë?

Për shkak se kontrollimi i telefonit tonë është diçka që na vjen shumë natyrshëm, të kesh të gjitha këto mendime sa herë që i afrohemi mund të jetë e vështirë.

Dhe atje, Price përdor ekranin e kyçjes. Herën tjetër kur të kapni telefonin tuaj, pyesni veten: “Ku dua ta tërheq vëmendjen?”

Në fakt, për të kujtuar t’ia bëni vetes këtë pyetje, Price sugjeron ta shkruani në një copë letër, t’i bëni një fotografi dhe ta vendosni si ekranin tuaj të kyçjes.

“Në këtë mënyrë, sa herë që të kapni telefonin tuaj, do t’ju kujtojë të kontrolloni fillimisht me veten”, shpjegon ajo.